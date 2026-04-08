Koniec social mediów dla najmłodszych

Rewolucyjne rozwiązanie zamierza wprowadzić rząd w Grecji. Premier Kyriakos Micotakis ogłosił, że jego kraj przygotowuje przepisy, które zablokują dostęp do platform społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia. Nowe zasady mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Dlaczego Grecja zdecydowała się na taką blokadę mediów społecznościowych dla dzieci? Zdaniem władz sprawa jest poważna. „Dzieci spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami i nie dają odpocząć swoim umysłom” – tłumaczy premier.

Jak dodaje, młodzi ludzie są pod ogromną presją, bo ciągle porównują się z innymi i czytają komentarze w sieci.

Rodzice popierają działania rządu

Problem widzą też rodzice. Coraz częściej skarżą się, że ich dzieci mają problemy ze snem i wpadają w stany lękowe przez nadmierne korzystanie z telefonów.

Wszystko wskazuje na to, że nowatorskie rozwiązanie uda się wdrożyć, gdyż społeczeństwo popiera takie kroki zaproponowane przez rząd. Z badań wynika, że aż 80 proc. Greków jest za wprowadzeniem zakazu.

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach

To nie pierwszy ruch w tym kierunku. W Grecji już wcześniej zakazano korzystania z telefonów w szkołach, a rząd wprowadził specjalne narzędzia kontroli rodzicielskiej.

Premier zapowiada, że projekt ustawy trafi do parlamentu jeszcze latem. I nie ukrywa, że to dopiero początek większych zmian. „Chcemy, żeby podobne rozwiązania pojawiły się w całej Unii Europejskiej” – podkreśla.

Inne kraje rozważają wprowadzenie zakazu

Grecja nie jest jednak pierwsza. W ubiegłym roku Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz korzystania z social mediów dla osób poniżej 16 lat. Podobne pomysły rozważają też Francja i Hiszpania.

Czy to oznacza koniec TikToka i Instagrama dla najmłodszych w całej Europie? Zdaniem specjalistów walka o ograniczenie czasu spędzanego przez dzieci w sieci dopiero się zaczyna.

PTNW - Modzelewski