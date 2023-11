Firmy prowadzone przez kobiety. Jest ich coraz więcej?

Szef płaci poniżej płacy minimalnej? Ma do tego prawo! Jak to możliwe?

Dzień Przedsiębiorczości Kobiet

W niedzielę 19 listopada przypada Dzień Przedsiębiorczości Kobiet. Według danych z CEIDG z początku 2023 roku, ponad 0,94 miliona kobiet jest właścicielkami aktywnie działających jednoosobowych działalności gospodarczych. Mężczyzn prowadzących jednoosobowe firmy jest prawie dwa razy tyle, bo 1,8 miliona. W sumie, kobiety stanowią zatem ok. 34 proc. wszystkich właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce. Dla porównania w 2022 roku 875 tysięcy kobiet prowadziło własny biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i odpowiednio 1,7 mln mężczyzn.

Jeśli zaś weźmiemy pod lupę zarządy spółek handlowych tradycyjnie rozumianym jako firmy, to kobiet biznesu jest 25 proc.. Liczba kobiet w zarządach polskich firm na I kwartał 2023 roku to 194 tysiące w porównaniu do 586 tysięcy mężczyzn. A jak to wyglądało w roku ubiegłym? W pierwszym kwartale 2022 roku 24 proc. zarządów spółek handlowych stanowiły kobiety i 76 proc. członków zarządu stanowili mężczyźni.

Zatem dane te wyraźnie pokazują, że kobiety coraz chętniej wchodzą na rynek z własnym pomysłem na firmę i go realizują. Niestety, w większych firmach wciąż mają szklany sufit i kobiety w zarządach rozmaitych spółek stanowią zdecydowaną mniejszość. I co najgorsze, zarabiają w tych firmach o wiele mniej niż ich koledzy na podobnych stanowiskach. Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn to równowartość półtoramiesięcznej pensji. Średnie godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn w Unii Europejskiej jest o 12,7 proc. wyższe niż w przypadku kobiet zatrudnionych na tym samym stanowisku. Luka płacowa w Polsce wynosi według różnych szacunków od kilku do kilkunastu procent na niekorzyść kobiet.

