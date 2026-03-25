Termin zapłaty abonamentu RTV za marzec upływa 25 marca

Nowe, wyższe stawki obowiązują od 2026 roku

Za zaległości skarbówka może zająć emeryturę, pensję lub konto bankowe

Część seniorów jest całkowicie zwolniona z opłaty – sprawdź, czy dotyczy to ciebie

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Od 2026 roku obowiązują nowe, wyższe stawki abonamentu RTV. Opłatę należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca. Można też zapłacić z góry za cały rok – wówczas przysługuje 10 proc. zniżki.

Aktualne miesięczne stawki abonamentu RTV są następujące:

30,50 zł – za telewizor (lub telewizor i radio łącznie),

9,50 zł – za samo radio.

Zaległości abonamentowe? Najpierw wezwanie, potem skarbówka

Poczta Polska na bieżąco monitoruje, czy właściciele zarejestrowanych odbiorników regulują abonament RTV. Nie jest potrzebna wizyta kontrolerów. Wystarczy, że w Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej dana osoba zacznie figurować jako dłużnik.

W takiej sytuacji Poczta Polska wysyła wezwanie do zapłaty. Adresat ma tylko 7 dni na uregulowanie zaległości. Jeśli tego nie zrobi, sprawą zajmie się urząd skarbowy.

Skarbówka zajmie emeryturę za niepłacony abonament RTV

Urząd skarbowy ściąga zaległości abonamentowe na podstawie tytułu wykonawczego. Dysponuje kilkoma narzędziami, by odzyskać dług. Może pobrać pieniądze:

z rachunku bankowego,

z nadpłaty podatku,

z emerytury,

z pensji,

za pośrednictwem komornika.

Dla seniorów szczególnie dotkliwa jest możliwość zajęcia emerytury. Warto więc pamiętać o terminowej wpłacie, by uniknąć problemów z ZUS-em i skarbówką.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Seniorzy, sprawdźcie to

Nie wszyscy emeryci muszą płacić abonament RTV. Ustawa przewiduje kilka kategorii zwolnień. Z opłaty są zwolnione osoby, które:

ukończyły 75. rok życia,

są zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

są weteranami będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50 proc. średniego wynagrodzenia miesięcznie.

Jeśli spełniasz jeden z powyższych warunków, nie musisz opłacać abonamentu RTV i nie grożą ci żadne konsekwencje ze strony skarbówki.

O czym pamiętać w sprawie abonamentu RTV?

Termin marcowej opłaty abonamentu RTV upływa 25 marca 2026 roku. Zaleganie z abonamentem może skończyć się poważnymi konsekwencjami – od wezwania do zapłaty, przez egzekucję skarbową, aż po zajęcie emerytury. Seniorzy powinni też sprawdzić, czy nie przysługuje im ustawowe zwolnienie z abonamentu RTV.

