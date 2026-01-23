- Analiza danych finansowych ujawnia jak optymalizacja kosztów pozwala na realną oszczędność przed ostatecznym terminem 25 stycznia 2026 roku
- Niska ściągalność opłat to kluczowy czynnik podważający obecny model biznesowy i wymuszający radykalną zmianę strategii finansowania
- Eksperci rynku wskazują, że niedostosowanie przepisów do transformacji cyfrowej generuje poważne ryzyko prawne dla posiadaczy smartfonów
- Zastąpienie abonamentu finansowaniem budżetowym to nowa strategia biznesowa, która ma zapewnić mediom publicznym stabilną płynność finansową
- Analiza danych rynkowych potwierdza, że kara za brak rejestracji odbiornika stanowi istotne ryzyko finansowe dla gospodarstw domowych
Abonament RTV drożeje na pożegnanie. Jak zaoszczędzić 36 zł w ostatniej chwili?
W 2026 roku Polacy muszą przygotować się na odczuwalnie wyższe opłaty za abonament RTV. Nowe stawki, ustalone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, rosną w tempie znacznie przewyższającym inflację. Miesięczny koszt utrzymania odbiornika radiowego wzrósł o ponad 9% do 9,50 zł, a opłata za telewizor lub pakiet radio-telewizja skoczyła aż o 11,7%, osiągając poziom 30,50 zł. W praktyce oznacza to, że roczny wydatek na samo radio wynosi 114 zł, a na telewizor aż 366 zł. Warto zauważyć, że tegoroczne podwyżki są bardziej dotkliwe niż te, do których przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. Niezmienne pozostają natomiast podstawowe zasady: każdy nowy odbiornik należy zarejestrować w ciągu 14 dni, a miesięczną opłatę wnosić do 25. dnia każdego miesiąca.
Choć podwyżki są nieuniknione, istnieje sposób na obniżenie rocznych kosztów. To ostatnia szansa na skorzystanie z 10-procentowej zniżki, pod warunkiem opłacenia abonamentu za cały rok z góry. Czasu jest jednak bardzo mało, ponieważ ostateczny termin mija już 25 stycznia 2026 roku. Decydując się na ten krok, roczny koszt za radio maleje do 102,60 zł, a za telewizor do 329,40 zł. Warto rozważyć tę opcję, gdyż jest to pożegnalna odsłona tej promocji przed planowaną likwidacją systemu. Z drugiej strony, uchylanie się od płatności może być kosztowne. Kara za brak rejestracji odbiornika to 30-krotność miesięcznej stawki, co w 2026 roku przekłada się na 915 zł za telewizor i 285 zł za radio. Należy też pamiętać o ważnej zasadzie: umowa z dostawcą telewizji kablowej czy platformą satelitarną nie ma żadnego związku z abonamentem RTV i nie zwalnia z ustawowego obowiązku jego opłacania.
Fiasko abonamentu w liczbach. Dlaczego system musi odejść?
Tegoroczne podwyżki i ostatnia szansa na zniżkę to jednak łabędzi śpiew systemu, który od lat zmaga się z fundamentalnym problemem: niską ściągalnością. Statystyki są bezlitosne i pokazują skalę zjawiska. Chociaż według danych za 2024 rok telewizor znajduje się w ponad 9 na 10 polskich domów, regularnie abonament płaci mniej niż co trzecie zobowiązane do tego gospodarstwo. Główną przyczyną tak niskiej skuteczności jest ograniczona zdolność Poczty Polskiej do egzekwowania prawa, wynikająca z niewielkiej liczby kontrolerów. Dodatkowe zamieszanie wprowadza prawne niedostosowanie systemu do dzisiejszej technologii. Choć wyrok sądu z 2023 roku sugeruje, że opłatą mogą być objęte także laptopy i smartfony, to sama ustawa pochodzi z 2005 roku i nie przewidziała rewolucji cyfrowej, co tworzy pole do sporów interpretacyjnych.
Wszystko to prowadzi do nieuchronnego końca. Rok 2026 jest ostatnim, w którym Polacy płacą abonament RTV w obecnym kształcie. Zgodnie z planowaną reformą, od 1 stycznia 2027 roku system zostanie zlikwidowany i zastąpiony finansowaniem mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa. Na ten cel ma być przeznaczane co najmniej 2,5 mld złotych rocznie. W gruncie rzeczy, zmiana ta jest jedynie usankcjonowaniem sytuacji, która trwa od lat. Wpływy z abonamentu od dawna stanowiły tylko niewielką część budżetów publicznych nadawców. Dobrze ilustrują to liczby z 2025 roku: podczas gdy ze składek obywateli zebrano 660,2 mln zł, sama Telewizja Polska potrzebowała ponad 1,6 mld zł dotacji z budżetu państwa, by zbilansować finanse. Celem nadchodzącej reformy jest więc zastąpienie nieefektywnego i nieszczelnego systemu bardziej przejrzystym i stabilnym modelem finansowania.
