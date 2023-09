Dziś rocznica śmierci Elżbiety II. Jaki majątek ma rodzina królewska?

Pierwsza rocznica śmierci królowej brytyjskiej Elżbiety II

Brytyjska królowa Elżbieta II zmarła w czwartek, 8 września 2022 roku, na zamku Balmoral w wieku 96 lat - przekazał Pałac Buckingham. Na tronie zasiadała od 1952 r. - dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii kraju. Tron automatycznie przejął jej najstarszy syn, książę Karol.

Karol, najstarszy syn Elżbiety II, został po jej śmierci nowym królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 73-letni Karol jest najstarszym monarchą wstępującym na tron w brytyjskiej historii. Przejęcie tronu przez Karola oznacza, że jego starszy syn William automatycznie został następcą tronu.

Śmierć Elżbiety II. Majątek rodziny królewskiej

Koszty utrzymania rodziny królewskiej to jeden z argumentów przeciwników istnienia współczesnych rodów. Jednak koszty to jedno, a zyski, jaka monarchia przynosi – drugie. A rodzina królowej Elżbiety II to rocznie ok. 1,8 mld funtów zysku dla kraju. Tak wynika przynajmniej z raportu firmy Brand Finance Research, która zajmuje się badaniem wartości globalnych marek.

Jednak to nie wszystko: wartość marki rodziny królewskiej wynosi obecnie 67,5 mld funtów szterlingów! Chodzi więc nie tylko o majątek, jaki zgromadzono – nieruchomości, dzieła sztuki czy klejnoty koronne (wycenione na 25 mld funtów), ale również o wizerunek monarchii i jej członków, których działalność na rzecz kraju czy charytatywna wpływa na jej postrzeganie.

Książę Filip służył angielskiej Koronie przez 65 lat, w 2017 r. odszedł na emeryturę. Zmarł w 2021 r. W tym czasie zgromadził prawdziwą fortunę. Jego majątek ocenia się na 30 milionów dolarów. Jako małżonek królowej otrzymywał pieniądze z grantu suwerennego - około 500 tys. dolarów rocznie, za wykonywanie swoich obowiązków na rzecz społeczeństwa.

