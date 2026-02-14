Dlaczego polskie firmy szukają inwestycji za granicą?Przez lata model biznesowy wielu polskich firm był prosty: tania produkcja w kraju i eksport na chłonne rynki Unii Europejskiej. Pandemia, a potem kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie, brutalnie zweryfikowały tę strategię. Rosnące koszty produkcji w Polsce, zwłaszcza ceny prądu i gazu, zmusiły przedsiębiorców do szukania alternatyw. I znaleźli je, często w miejscach, które do niedawna wydawały się egzotyczne.

Jak wskazuje Marek Buczak, ekspert PFR TFI, dotychczas polscy przedsiębiorcy wybierali głównie kraje UE ze względu na bliskość geograficzną i podobne regulacje. Dziś kluczowy staje się inny czynnik.

Z badań, które PFR TFI przeprowadziło z PwC Polska i KUKE wynika, że obecnie, poza wielkością rynku zbytu i brakiem barier administracyjnych, to atrakcyjne ceny energii są jednym z czynników zachęcających polskie firmy do inwestowania w regionach, które wcześniej wydawały im się zbyt odległe – mówi Buczak Polskiej Agencji Prasowej.

Arabia Saudyjska i Katar, czyli nowe kierunki ekspansji polskich firm

Półwysep Arabski jeszcze kilka lat temu wydawał się polskim firmom niemal nieosiągalny. Wysokie koszty wejścia, skomplikowane prawo i różnice kulturowe stanowiły potężną barierę. Dziś, dzięki wsparciu takich instytucji jak Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego czy KUKE, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Podpisane niedawno porozumienie z saudyjskim bankiem rozwoju SaudiEXIM Bank ma ułatwić polskim firmom pozyskiwanie kapitału i realizację wspólnych projektów.

Co tak bardzo kusi w tym regionie? Przede wszystkim energia. Jak wskazuje ekspert PFR TFI, w Katarze, gdzie fundusz przygotowuje uruchomienie zakładu produkcyjnego, koszty energii to zaledwie 10 proc. tego, co przedsiębiorcy płacą w Polsce. To sprawia, że nawet przy wyższych kosztach pracy całe przedsięwzięcie staje się opłacalne. Do tego dochodzą zwolnienia podatkowe i atrakcyjne warunki dzierżawy gruntów. Pierwszy projekt inwestycyjny współfinansowany przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej w Arabii Saudyjskiej może zostać ogłoszony jeszcze w tym roku, co potwierdza nowy trend w ekspansji zagranicznej polskich firm.

Kraje Zatoki Perskiej to także świetny przyczółek do dalszej ekspansji w kierunku innych państw Półwyspu Arabskiego, a nawet Azji. Na miejscu działają już polskie firmy z branży IT, spożywczej, kosmetycznej czy oświetleniowej.

Ile kosztuje prąd w Hiszpanii i Francji? Europa wciąż kusi

Choć dalekie rynki zyskują na popularności, polscy przedsiębiorcy nie rezygnują z Europy. Zmieniają się jednak powody, dla których tam inwestują. Francja, ze swoim miksem energetycznym opartym na atomie i OZE, oferuje znacznie niższe koszty produkcji. W 2025 r. średnia cena prądu dla firm wynosiła tam ok. 0,76 zł/kWh, podczas gdy w Polsce było to ok. 1,18 zł/kWh. Do tego dochodzi prestiż – jak zauważa Marek Buczak, produkty z francuską marką można sprzedać drożej niż polskie.

Niższymi kosztami energii kusi polskich przedsiębiorców również Hiszpania, gdzie dzięki rozwojowi OZE ceny bywają nawet o 30 proc. niższe niż w Niemczech czy we Włoszech. Kraj ten jest też liderem pod względem częstotliwości występowania ujemnych cen energii. To tam zainwestowała m.in. firma Adamed Pharma, która przejęła zakład produkcyjny pod Barceloną, by zwiększyć swoje moce produkcyjne. Półwysep Iberyjski to także brama do Afryki i perspektywicznej Ameryki Południowej.

Zainteresowanie polskiego biznesu budzi też Skandynawia. W Finlandii i Szwecji, które niedawno dołączyły do NATO, koszt energii to ok. 40 euro za MWh, podczas gdy w Polsce sięga 140 euro. Przykładem jest Sanok Rubber Company, który przejął fińską Grupę Teknikum.

