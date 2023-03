i Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Urlop 2023

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2023. Kto może skorzystać i jak go obliczyć?

Urlopy 2023. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo, a wręcz obowiązek do wykorzystania w określonym czasie urlopu wypoczynkowego. Jednak nie zawsze pracownik wykorzysta w danym czasie wszystkie dni urlopu. Jeśli kontynuuje pracę w danej firmie, to może wziąć zaległy urlop w nieco późniejszym terminie, ale jeśli z niej odchodzi i ma krótki okres wypowiedzenia, to należy się wówczas ekwiwalent. Znając współczynnik ekwiwalentu 2023, można wskazać, jaka kwota należy się pracownikowi, który urlopu nie wykorzystał.