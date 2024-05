Eldorado Ukraińców w Polsce. Ile wynosi płaca minimalna na Ukrainie?

W Polsce pracuje ponad 750 tys. Ukraińców

Według danych ZUS pod koniec marca 2024 roku do ubezpieczeń zgłoszonych było 762,2 tys. ukraińskich pracowników, co stanowi wzrost o 3 proc. względem ubiegłego roku.

Co ściąga ukraińskich pracowników do Polski (rzecz jasna poza ucieczką przed wojną)? Od kwietnia płaca minimalna na Ukrainie wynosi 8000 hrywien, czyli ok. 845 zł. Z kolei w Polsce płaca minimalna wynosi 4242 zł brutto, a w lipcu wzrośnie do 4300 zł brutto.

Ile zarabiają Ukraińcy w Polsce?

A nie wszyscy pracownicy z Ukrainy pracują za minimalną. Jak pisze w raporcie agencja Personnel Service co trzeci Ukrainiec w Polsce deklaruje, że zarabia 3,2-4 tys. zł netto (czyli "na rękę"), a 30,3 proc. dostaje 4-5 tys. zł netto pensji. 6,8 proc. zarabia 5-6 tys. zł netto, a 4,3 proc. ponad 6 tys. zł netto. Jednocześnie rosną oczekiwania finansowe pracowników z Ukrainy, a ich zatrudnienie spada.

Jednocześnie w raporcie Personnel Service czytamy, że Ukraińcy traktują Polskę jako kraj tranzytowy. 86,8 proc. z badanych zna kogoś, kto wyjechał z Polski i pojechał dalej na Zachód, np. do Niemiec.

