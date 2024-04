Skandaliczna decyzja KNF. Drożyzna w banku obejmie tylko Polaków

Jak czytamy w oświadczeniu "rachunki dla obywateli Ukrainy są prowadzone na zasadach podobnych do tych, na których oferujemy Podstawowe Rachunki Płatnicze. Podstawowy Rachunek Płatniczy (wprowadzony przez UE) umożliwia bezpłatny dostęp do podstawowych usług bankowych, w tym wpłat i wypłat, przelewów oraz płatności kartą. Rachunek ten nie daje dostępu do wielu innych usług oferowanych przez bank. Zgodnie z prawem (kwestię PRP reguluje ustawa z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997)) rachunki te prowadzone są bez opłat."

Według banku takie działania mają na celu wykluczenie finansowe.

mBank informuje w stanowisku, że "na mocy ustawy obywatele Ukrainy mają prawo legalnego pobytu w Polsce i w związku z tym mogą założyć rachunki prowadzone na zasadach analogicznych jak PRP. Są to wyłącznie konta podstawowe, z ograniczonym zakresem usług. Także zalecenie KNF z marca 2022 r., które miało na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy określiło zakres tych kont oraz to, że będą bezpłatne" -czytamy w stanowisku.

22 lutego 2024 r. weszła w życie zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wydłuża do 30 czerwca 2024 r. termin, do którego ich pobyt na terenie RP uznaje się za legalny. To wpływa na okresy obowiązywania umów o rachunki dla obywateli Ukrainy. Po tym okresie klienci otrzymają oferty przeniesienia na standardową taryfę. Stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa oraz komunikatów KNF.”

Emilia Kasperczak, ekspertka ds. relacji z mediami w mBanku w rozmowie z portalem wp.pl, przekazuje, że "w marcu 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zalecenie w sprawie usług bankowych dla uchodźców z Ukrainy. Wynika z niego, by w przypadku rachunków dla tej grupy klientów nie pobierać żadnych opłat".

Różnice dotyczą eKonta osobistego i eKonta osobistego UA. Jak informuje portal, "polscy klienci będą musieli zapłacić dwa razy więcej np. za wypłatę gotówki z bankomatów Euronet i Santader Bank Polska".

Jak czytamy, "opłata wzrasta z 2,50 do 5 zł i dotyczy wszystkich wypłat, a nie tylko tych poniżej 100 zł, jak obecnie. Z kolei obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r., nadal nie będą ponosić żadnej opłaty".

Dalej wp.pl podaje, że wzrośnie dla Polaków próg minimalnej bezpłatnej wypłaty z bankomatu mBanku i Planet Cash w Polsce. Zamiast 100 zł, będzie 300 zł. "Jeśli wypłacą więcej, to zostanie pobrana opłata w wysokości 2,50 zł."-informuje portal. Wśród zmian w cenniku jest też wprowadzenie opłat za wypłatę w bankomacie z wykorzystaniem BLIK-a. "Za taką transakcję zapłacisz tak, jak za wypłatę kartą" - wyjaśnia bank.

Jak dodaje wp.pl, "opłata za kartę do eKonta osobistego wzrośnie z 7 do 10 zł miesięcznie. "Natomiast w przypadku karty Mastercard Gold PayPass trzeba będzie płacić już nie 9,99 zł, a 18 zł miesięcznie. mBank utrzymuje dotychczasowe warunki zwolnienia z tych opłat" -czytamy.

Zmiany w cenniku mBanku mają zachęcić klientów do transakcji bezgotówkowych i samoobsługi, "dlatego podwyższa opłaty głównie związane z wypłatą gotówki". Sądząc jednak po komentarzach na wykop.pl, gdzie ukazała się informacja, mBank dzięki takim działaniom raczej zanotuje stratę klientów, którzy przeniosą się do innych banków. Większość internautów wskazuje, że podobne ulgi dla Ukraińców stosują inne banki i że sprawą powinien zająć się UOKiK.

