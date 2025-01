Elektroniczne awizo od 1 stycznia. Jak odebrać elektroniczny list polecony?

SMS-y i maile z poczty

Większość firm doręczeniowych praktykuje elektroniczną formę powiadamiania klientów o tym, w którym miejscu obecnie znajduje się zaadresowana przez nich przesyłka. Inaczej to wygląda w przypadku odbiorcy. Ten wciąż często nie wie, kiedy i jakiej przesyłki może się spodziewać. Taką ofertę ma Poczta Polska. Wniosek z żądaniem otrzymywania zawiadomień w formie elektronicznej (eINFO:awizo) można złożyć przez Internet lub w placówce pocztowej Poczty Polskiej, która doręcza przesyłki adresatowi. Poczta Polska powiadomi odbiorcę w formie elektronicznej (poprzez SMS albo e-mail) o możliwości odbioru awizowanej przesyłki, wskaże jej numer, termin jej odbioru oraz adres placówki pocztowej, w której jest ona przechowywana.

E-Doręczenia wchodzą w życie

Ale uwaga! Dotychczas w taki sposób nie można było odbierać zawiadomienia o pismach w postępowaniu: karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, administracyjnym, podatkowym oraz w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W tych sprawach zawiadomienie wciąż przychodziło w tradycyjnej papierowej formie. Jednak i to powoli się zmienia. Od 1 stycznia 2025 roku e-Doręczenia będą obowiązkowo wprowadzone dla instytucji państwowych oraz niektórych zawodów zaufania publicznego. Oznacza to, że np. skarbówka, ZUS, a także komornicy, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni i notariusze tylko w ten sposób mogą się kontaktować z klientami. Co ważne, od 1 stycznia 2025 r. skrzynkę do e-Doręczeń muszą obowiązkowo posiadać nowi przedsiębiorcy. Firmy zarejestrowane w CEIDG przed tą datą będą miały obowiązek stosowania e-Doręczeń od 1 października 2026 roku.

Dla kogo ważna usługa pocztowa

Aby skorzystać z najnowszej usługi e-Doręczeń, wystarczy założyć adres do doręczeń elektronicznych (ADE) przez internet lub za pomocą aplikacji mObywatel. Po aktywacji usługi e-Doręczeń użytkownicy będą mogli odbierać i wysyłać listy polecone z potwierdzeniem odbioru oraz dodawać do nich załączniki. Poczta Polska zapewnia, że system e-Doręczeń jest bardziej bezpieczny niż standardowa poczta e-mail i dostępny w każdej chwili, z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu.