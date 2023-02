Super podwyżka dla seniorów! Emerycie, zyskasz 6000 zł w tym roku

Emerytury 2023. Taka podwyżka czeka seniorów

Rok 2023 zapowiada się bardzo dobrze dla emeryckich portfeli. Dlaczego? Po pierwsze, zapowiada się rekordowa marcowa waloryzacja świadczeń rzędu 14,8 proc. Waloryzacja świadczeń emeryckich ma za zadanie niwelowanie inflacji. Wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku jeszcze inflacja będzie dwucyfrowa. Jednocyfrowych wskaźników mamy spodziewać się dopiero w 2024 roku. Zatem waloryzacja na poziomie bliskim 15 proc. może faktycznie ulżyć seniorom ułatwić im życie w trudnym pod względem ekonomicznym momencie.

A po drugie, to dodatkowe emerytury wypłacane w postaci 13. i 14. emerytury. Jak się okazuje, w skali roku da to zysk co najmniej 3,6 tys. zł, a maksymalnie rzędu nawet 6 tys. zł. Zakładając, że średnia emerytura w Polsce to 2,7 tys. zł, to wielu seniorów może liczyć na zysk bliski 5,5 tys. zł. To spora suma, która ułatwi życie w trudnych czasach, kiedy to zmagamy się z kryzysem energetycznym i drożyzną na każdym kroku. Dodatkowe pieniądze pozwolą też zapewne wielu seniorom na zakup sprzętu AGD, prywatne wizyty u lekarza czy na takie przyjemności jak pobyt nad morzem lub w górach albo na pasjonującej wycieczce. Kiedy na konta seniorów będą trafiały pieniądze? Pierwsza zwaloryzowana emerytura trafi na konto w marcu, 13. emerytura w kwietniu, zaś 14. na przełomie sierpnia i września.

