Najwyższa emerytura seniorki w Polsce

Ile wynoszą emerytury w Polsce? Najniższa emerytura to 1588 zł. Od 1 marca 2024 roku będzie to stawka 1780,96 zł. Zaś średnia emerytura w Polsce wynosi obecnie niemal 3,5 tys. zł brutto. Są jednak seniorzy, którzy otrzymują znacznie wyższe świadczenie od swojego płatnika. Emerytalną rekordzistką wśród pań jest seniorka, 90-latka z Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie), która otrzymuje emeryturę rzędu 33 tys. 354,23 zł. Na tak wysoką emeryturę kobieta pracowała 61 lat, decydując się na przejście na emeryturę w wieku 81 lat. Jak to się stało, że kobiecie udało się wypracować aż tak wysokie świadczenie z ZUS? To emerytura według zreformowanych zasad obliczona ze zwaloryzowanych składek emerytalnych i zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Przypominamy, że w Polsce wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, zaś dla mężczyzn to 65 lat. Jednak osiągając ten wiek, nie trzeba koniecznie rezygnować z pracy. Emerytura bowiem nie jest obowiązkiem, ale jest to przywilej, z którego to można skorzystać, ale wcale nie trzeba.

Pieniądze to nie wszystko - Wacław Gudowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.