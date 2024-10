Emerytura honorowa nie dla wszystkich taka sama

Emerytura w Polsce

Seniorom, którzy ukończyli 100 lat, należy się emerytura honorowa. To dodatek do stałego świadczenia, jakim jest emerytura lub renta. Emerytura honorowa wypłacana jest seniorowi co miesiąc. I co bardzo ważne, w większości przypadków ZUS wypłaca ją z automatu, bez konieczności składania wniosków. Są jednak wyjątki od tej urzędniczej reguły. Wnioski muszą złożyć te osoby, lub osoba upoważniona do tego przez nie, które nie pobierały żadnych świadczeń z ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia stulatka. Trzeba podkreślić, że ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Emerytura honorowa 2024

Dodatek do emerytury, którym jest emerytura honorowa, wynosi 6246,13 zł brutto. Tyle otrzymać może ten, kto będzie świętował 100. urodziny do 28 lutego 2025 roku lub po 1 marca 2024 osiągnął ten słuszny wiek. Chodzi więc o dwa roczniki: 1924 (urodzeni od 1 marca) i 1925 (urodzeni do 28 lutego). Osoby te będą pobierały właśnie takiej wysokości dodatek do końca życia. Ich dodatkowe świadczenie już nie wzrośnie. A to ważna informacja, bo emerytura honorowa jest świadczeniem podlegającym waloryzacji tak samo jak inne emerytury. Zatem wszystko wskazuje na to, że w marcu 2024 roku wysokość emerytury honorowej wzrośnie. Seniorzy, którzy w 2024 roku uzyskali uprawnienia do emerytury honorowej, mają przyznane świadczenie wyższe o około 700 zł niż seniorzy, którzy otrzymali je rok przed nimi.

W Polsce jest około 5 tys. osób, które ukończyły 100 lat. Według prognoz statystycznych i demograficznych stulatków z roku na rok powinno przybywać.

