Czerwcowa waloryzacja kapitału na kontach ZUS może zwiększyć emeryturę nawet o 500 zł miesięcznie.

Złożenie wniosku o emeryturę w lipcu, po czerwcowej waloryzacji, jest najbardziej opłacalne dla przyszłych emerytów.

Wysokość dodatkowego świadczenia zależy od zgromadzonego kapitału – im więcej środków, tym większy zysk z waloryzacji.

Alternatywnie, przejście na emeryturę w lutym pozwala skorzystać z marcowej waloryzacji świadczeń już w drugim miesiącu.

W czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację kapitału na kontach emerytalnych. Przejście na emeryturę w drugiej połowie roku może dodać do świadczenia nawet 500 zł. Waloryzacja emerytur w marcu to powszechnie znany mechanizm podwyższania świadczeń. Jednakże, istnieje jeszcze jeden, mniej nagłośniony, ale równie istotny proces, który może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury. Mowa o czerwcowej waloryzacji kapitału na kontach emerytalnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Strategiczne przesunięcie momentu przejścia na emeryturę na drugą połowę roku, a konkretnie na lipiec, może skutkować zwiększeniem świadczenia nawet o 500 zł.

Czerwcowa waloryzacja kapitału

Zgodnie z danymi demograficznymi, w 2025 roku na emeryturę przejdzie około 300 tysięcy osób. Jednakże, pośpiech w przejściu na emeryturę zaraz po nabyciu uprawnień może okazać się niekorzystny. Warto rozważyć odroczenie tej decyzji o kilka miesięcy, aby skorzystać z mechanizmu waloryzacji kapitału. Waloryzacja kapitału ma na celu zwiększenie wartości składek zgromadzonych na kontach emerytalnych w ZUS. Proces ten obejmuje wszystkie środki zgromadzone przez przyszłych emerytów do 31 grudnia roku poprzedzającego waloryzację. Podwyżka wartości składek jest dopisywana do konta emerytalnego w czerwcu. To właśnie dlatego lipiec jest wskazywany jako optymalny miesiąc do przejścia na emeryturę.

Miesiąc korzyści dla przyszłych emerytów

Osoby uprawnione do uzyskania świadczenia emerytalnego mogą znacząco zwiększyć swoje przyszłe dochody, odkładając złożenie wniosku do lipca. ZUS podwyższa stan środków emerytalnych na kontach w czerwcu, co oznacza, że emerytura, o którą wnioskujemy w lipcu, zostanie wyliczona w oparciu o wyższą kwotę zwaloryzowanego kapitału. Efektem tego może być wzrost świadczenia nawet o kilkaset złotych.

Wysokość dodatkowego świadczenia zależy od indywidualnej sytuacji każdego emeryta. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

60-latka zgromadziła na koncie emerytalnym 500 tys. zł i rozważa przejście na emeryturę przed czerwcową waloryzacją kapitału. W takim przypadku jej świadczenie wyniosłoby około 1893 zł.

Gdyby kobieta poczekała do lipca i skorzystała z czerwcowej waloryzacji kapitału początkowego, która w 2025 roku wyniosła 14,41%, wartość środków na jej koncie wzrosłaby do ponad 572 tys. zł. W efekcie, jej emerytura wzrosłaby do 2166 zł, co oznacza dodatkowe 270 zł miesięcznie.

70-latek zgromadził 600 tys. zł na koncie w ZUS. Gdyby przeszedł na emeryturę w pierwszej połowie 2025 roku, otrzymałby 3389 zł emerytury.

Po czerwcowej waloryzacji kapitału, jego konto wzrosłoby do 686 tys. zł. W konsekwencji, jego emerytura wyniosłaby 3878 zł, co stanowi wzrost o niemal 500 zł.

Im większa kwota zgromadzona na koncie emerytalnym, tym większe korzyści płyną z waloryzacji kapitału. Dodatkowo, na ostateczną wysokość świadczenia wpływa również liczba miesięcy statystycznego dalszego trwania życia – im krótszy przewidywany okres, tym wyższa emerytura.

Alternatywny miesiąc przejścia na emeryturę

Jeśli nabywasz prawa emerytalne po lipcu, nie wszystko stracone. Istnieje jeszcze jeden miesiąc, który jest uważany za szczególnie korzystny do przejścia na emeryturę – luty. Przejście na emeryturę w lutym gwarantuje udział w waloryzacji emerytur w marcu. Oznacza to, że już w drugim miesiącu pobierania świadczenia, emeryt otrzyma podwyżkę.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025