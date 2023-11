Emerytura po zmarłym. Kto przejmuje prawo do pieniędzy z ZUS?

Komu przysługuje niezrealizowane świadczenie po zmarłym bliskim i na jakich zasadach ZUS je przyznaje? Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale nie zdążyła go pobrać lub nie zostało ono jej wypłacone przez ZUS, bo na przykład wniosek o emeryturę wpłynął do ZUS, ale urząd nie zdążył wyliczyć świadczenia ze względu na proces administracyjny. Zatem przykładowo wniosek osoby uprawnionej do emerytury wpłynął, ale w trakcie oczekiwania na oficjalną decyzję urzędników dana osoba zmarła. W takiej sytuacji takie świadczenie należy się bliskim osoby zmarłej – jej dzieciom, wnukom, współmałżonkowi. Ale uwaga! Niezrealizowane świadczenie wypłacane jest na wniosek (druk do pobrania w placówce ZUS lub na stronie internetowej urzędu), nic tutaj nie dzieje się z automatu. Aby uzyskać niezrealizowane świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwały świadczenia. Urzędnicy na decyzję w sprawie wypłaty będą mieli 30 dni.

