Emerytura z ZUS czy emerytura z KRUS? Co się bardziej opłaca?

Emerytura z ZUS czy KRUS?

W Polsce nie ma jednego płatnika świadczeń emerytalnych. Dwaj najwięksi gracze to ZUS i KRUS. Z ZUS-u emerytury dostają głównie osoby, które pracowały na etacie lub prowadziły własną firmę. Zaś z KRUS świadczenia emerytalne dostają przede wszystkim rolnicy. Po marcowej waloryzacji emerytur najniższe wypłacane świadczenie przez ZUS osiągnęło wartość 1588,44 zł. Świadczenie wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem o 250 zł. Zgodnie z najnowszymi przepisami emerytura rolnicza z KRUS nie będzie mogła być mniejsza od najniższej emerytury z ZUS. W 2023 r. będzie to zatem nie mniej niż 1588,44 zł. Tuż przed zmianą przepisów podstawowa emerytura rolnicza wynosiła 1084,58 zł brutto, a więc o ponad 250 zł mniej niż najniższa emerytura gwarantowana przez ZUS. Przeciętne świadczenie w 2022 r. w KRUS wynosiło 1367,24 zł brutto.

O ile najniższe świadczenie jest zrównane, to generalnie średnia emerytura z ZUS jest wyższa niż KRUS. Średnia emerytura z ZUS wynosi 3482,63 zł. Największy odsetek emerytur zawiera się w przedziale od 2,2 do 2,6 tys. zł. Jest też spora grupa emerytów ze świadczeniem powyżej 7 tys. zł. W przypadku KRUS o takich kwotach można pomarzyć. Różnice wynikają przede wszystkim z różnicy w składkach. W przypadku ZUS składki pobierane są od pracodawcy każdego miesiąca. Ich wysokość de facto zależy od wysokości wynagrodzenia. Zatem im wyższe składki, tym wyższe świadczenie emerytalne. W przypadku KRUS rolnicy składki płacą raz w kwartale. Wysokość składki zależna jest od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz tego, czy dana osoba prowadzi również działalność pozarolniczą. Najniższa kwota składki w II kwartale wynosiła 609 zł.

Jak dostać dwie emerytury?

Emeryturę z KRUS można pobierać po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli podlegało się ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Co istotne, można łączyć świadczenia z dwóch źródeł: emeryturę z ZUS oraz z KRUS. Są do tego uprawnione osoby urodzone po 1948 roku, które podczas aktywności zawodowej podlegały powszechnemu systemowi emerytalnemu i ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Sonda Obawiasz się kwoty swojej emerytury? Tak Nie Na razie o tym nie myślę