Extra promocja w Lidlu. Sprzęty AGD oraz kuchenne akcesoria z dużymi rabatami

Co się dzieje z polską walutą? Nowe dane NBP

Światowy Dzień Kawy w Lidlu

29 września będziemy obchodzić święto wszystkich smakoszy ciemnego napoju – Dzień Kawy! Lidl przygotował coś wyjątkowego na tę okoliczność. Od soboty, 28 września, w sklepach sieci, ekspres ciśnieniowy 1500 W, EP 1200/00 marki Philips dostaniemy w promocji aż 300 zł taniej, w cenie 999 zł/zestaw. A jak kawa, to Caffé Crema & Aroma, kawa ziarnista – przy zakupie dwóch sztuk, otrzymamy 20 proc. rabatu – 41,95 zł/opak.

Kawa w kubku smakuje inaczej – w sklepach Lidl będzie można kupić zestaw 3 kubków ceramicznych TOGNANA za 29,99 zł/zestaw, czyli niecałe 10 zł/1 szt. oraz kubek termiczny TRAVEL MUG Essential 0,36 l, który będzie można dostać 22 proc. taniej, w cenie 69,99 zł/zestaw. W ofercie sieci znajdziemy również zaparzacz do kawy 1 l Bodum, za który zapłacimy 25 proc. taniej – 44,99 zł/zestaw oraz elektryczny młynek do kawy 180 W SilverCrest w supercenie, za 39,99 zł/zestaw.

Akcesoria kuchenne w promocji Lidla

Frytkownicę beztłuszczową Air Fryer EY1308, od soboty, 28 września, do piątku, 4 października, po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus, dostaniemy aż 100 zł taniej – w cenie 199 zł/zestaw. Urządzenie posiada 4 programy pieczenia i regulację temperatury – od 80 do 200°C – a 3,5 l pojemność kosza sprawia, że jedzenia wystarczy dla całej rodziny. Air Fryer z powodzeniem poza ulubionymi frytkami przyrządzi pyszne mięsa, warzywa, a nawet babeczki.

Niezastąpionym pomocnikiem w kuchni będą opiekacz do kanapek lub gofrownica marki Bergner, które w sklepach Lidl Polska kupimy z 20-procentowym rabatem, za 39,99 zł/szt. Blender ręczny z rozdrabniaczem 350 W SilverCrest (39,99 zł/szt.) sprawdzi się zarówno do blendowania, jak i rozdrabniania składników.

W ofercie sieci znajdzie się również zestaw 4 garnków ze stali nierdzewnej z pokrywkami MATTEO, który kupimy w supercenie, za 129 zł/zestaw! Natomiast na wszystkich miłośników pieczenia, od soboty 28 września, czekają promocje na formy lub miarki do pieczenia (28 proc. taniej: 24,99 zł/szt.) oraz regulowane blachy do pieczenia (30 proc. taniej: 34,99 zł/szt.).

QUIZ PRL. Kolejki, puste haki i listy społeczne, czyli co się działo w sklepach w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak nazywał się sklep w którym w Polsce Ludowej można było kupić rękodzieło ludowe i artystyczne? Cepelia Amelia Kamelia Dalej