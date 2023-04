i Autor: <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/biznes'>Biznes zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com</a>ak informuje IAS w Opolu, prawa ma charakter rozwojowy. (PAP) Kupowali fałszywe faktury VAT w internecie! Zatrzymania w trzech województwach

Biznes

Faktoring rośnie jak na drożdżach. Jego wartość to już rekordowe 460 mld zł

Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że w ubiegłym roku przedsiębiorstwa przekazały do sfinansowania niemal 24 mln faktur. To wzrost o 13 proc. w ujęciu r/r. Jeszcze w 2021 roku pułap ten wyniósł 21,1 mln. Rynek faktoringu w Polsce odnotował natomiast wzrost o 27 proc, osiągając rekordową wartość 460 mld zł. Co napędza ten rynek w Polsce?