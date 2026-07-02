Fala młodych Ukraińców ruszy do UE? Trwają pilne prace nad ograniczeniami

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-02 16:27

W Brukseli trwają gorące rozmowy o przyszłości milionów Ukraińców przebywających w Unii Europejskiej. Na stole leży projekt, który może ograniczyć dostęp do ochrony tymczasowej dla części mężczyzn w wieku poborowym. Unijni urzędnicy chcą działać szybko, bo obawiają się, że przed zmianą przepisów do UE może ruszyć nowa fala migrantów z Ukrainy.

Fala młodych Ukraińców ruszy do UE? Trwają pilne prace nad ograniczeniami
Autor: Juan Alejandro Bernal/ Shutterstock

Bruksela przyspiesza prace

Unia Europejska chce w ciągu najbliższych dwóch tygodni uzgodnić nowe zasady ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy. Powód jest prosty – pojawiają się obawy, że przeciągające się negocjacje mogą zachęcić część młodych Ukraińców do wyjazdu do krajów UE jeszcze przed wejściem nowych regulacji.

Komisja Europejska proponuje przedłużenie ochrony tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy do marca 2028 roku. Jednocześnie projekt zakłada ograniczenia dla nowo przybyłych mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają prawa legalnie opuścić swojego kraju.

Polska jest za ograniczeniami

Warszawa od początku popiera wyłączenie poborowych z systemu unijnej ochrony tymczasowej. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Co ciekawe, takie rozwiązanie wspiera również sam Kijów, który od dłuższego czasu zmaga się z brakami kadrowymi na froncie.

Zdaniem unijnych dyplomatów istnieje wystarczająca większość państw, by nowe przepisy zostały przyjęte.

Nie wszyscy chcą zmian

Największy opór stawiają Węgry. Budapeszt zapowiada, że nawet jeśli nowe przepisy zostaną przyjęte, nadal będzie udzielał schronienia przedstawicielom węgierskiej mniejszości z Ukrainy.

Wątpliwości zgłaszają także Hiszpania i Rumunia. Kraje te zwracają uwagę nie tylko na kwestie polityczne, ale także na problemy związane z wdrożeniem nowych zasad.

Jak sprawdzić, kto może wyjechać?

To właśnie kwestie techniczne budzą dziś najwięcej emocji. Do tej pory procedura była prosta – obywatel Ukrainy zgłaszał się do urzędu i otrzymywał ochronę.

Teraz urzędnicy mieliby sprawdzać, czy dany mężczyzna miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Problem w tym, że od zakazu wyjazdu obowiązuje wiele wyjątków. Państwa Unii Europejskiej pytają więc Komisję Europejską, jakie dokumenty będą potrzebne i jak w praktyce prowadzić taką weryfikację. 

Zdaniem obserwatorów życia politycznego decyzje mogą zapaść szybciej, niż wielu się spodziewa.

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