Fatalny raport Ministerstwa Finansów! Kłopoty budżetowe Polski

Problemy budżetu państwa? Ministerstwo finansów bije na alarm

- Niestety, przez ostatnie lata podatki znacznie wzrosły, racjonalność wydatkowania środków spadła, a dług publiczny według metodologii Unii Europejskiej znalazł się na ścieżce do przekroczenia progu 60 proc. Produktu Krajowego Brutto - można przeczytać w raporcie Ministerstwa Finansów.

W "Białej księdze" czytamy, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych sięgnął 60 proc. PKB. Resort podkreśla, że obecna sytuacja wymaga "szerokiej debaty publicznej" oraz dokonania wyborów jak dysponować dalej środkami publicznymi. Podkreślono, że po zmianie władzy podjęto próby naprawy budżetu, ale naprostowanie tego będzie wymagać wielu lat.

80 proc. wydatków wyprowadzono poza budżet?

Jak wskazuje raport, w latach 2016-2023 doszło do zmian w strukturze i sposobie działania sektora finansów publicznych. Autorzy zarzucili poprzedniemu rządowi brak jednolitych zasad finansowania sektora finansów publicznych, do których przez lata zaliczono 400 nowych jednostek, z czego część wykorzystano do finansowania "nieuzasadnionych zadań". Oceniono to za "marnotrawienie" środków publicznych.

W "Białej księdze" wskazano fundusze celowe tworzone w Banku Gospodarstwo Krajowego, których miało powstać aż 15 od 2016 roku. Według wyliczeń resortu finansów ich łączne wydatki wzrosły z 15,4 mld zł do 131,7 mld zł w latach 2016-2023, co oznacza wzrost o ponad 100 mld zł (3 punkty procentowe PKB).

Ministerstwo finansów zarzuca również Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację w czasie pandemii programów pomocowych z pominięciem budżetu państwa. Szacunkowo samo wynagrodzenie PFR za obsługę tarcz finansowych miało wynieść 1,45 mld zł do 2030 roku, co zdaniem autorów raportu jest zawyżone i wskazano w tym aspekcie zastrzeżenia NIK. Podobne uwagi napisano w kwestii "Tarczy dla pogranicza", za które PFR dostał 738 tys. zł, mimo tego, że nikt nie skorzystał z programu.

Poprzedniemu rządowi zarzucano również obchodzenie stabilizującej reguły wydatkowej i "kreatywną księgowość" w postaci np. przekazywania przez rząd podmiotom sektora finansów publicznych obligacji skarbowych zamiast standardowych dotacji z budżetu.

- W sumie w latach 2016-2023 przekazano w ten sposób obligacje o wartości prawie 66 mld zł. Zabieg ten pozwalał na niewykazywanie tych operacji jako wydatków budżetu państwa i "kreatywne kształtowanie" jego wyniku - pisze MF w raporcie.

W dokumencie czytamy również, że według szacunków ok. 80 proc. łącznych wydatków instytucji rządowych i samorządowych jest realizowane poza budżetem państwa.

