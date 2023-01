Ferie zimowe 2023. Ceny noclegów i skipassów idą na rekord

Shopee wychodzi z Polski! I to natychmiast. Co ze złożonymi zamówieniami?

Ferie zimowe 2023 – ile kosztują noclegi w górach?

Ferie pod Tatrami zawsze cieszą się zainteresowaniem, rezerwacji coraz więcej, ale są jeszcze wolne miejsca. Cena w obiektach hotelarskich jest około 20 proc. wyższa niż w ubiegłym roku. Niektóre mniejsze obiekty z kolei utrzymują ceny na poziomie tych z 2019 roku, czyli sprzed pandemii. W kwaterach prywatnych noclegi na Podhalu można znaleźć już od 80 zł za dobę, a w hotelach od 150 zł. W najpopularniejszych górskich kurortach Karkonoszy – w Karpaczu i Szklarskiej Porębie –ceny noclegów są wyższe niż w roku ubiegłym o kilkanaście, kilkadziesiąt procent. W Karpaczu trzy osobowa rodzina może naleźć nocleg na tydzień w cenach zaczynających się od 1,2 tys. zł, ale są też oferty sięgające 4 tys. zł. W Szklarskiej Porębie w tym roku trzeba zapłacić za najtańszą opcję 80-110 zł za osobę.

Duże zainteresowanie feriami nad morzem

W okresie ferii zimowych czteroosobowa rodzina za tygodniowy nocleg nad morzem musi zapłacić około 1000 zł – wynika z danych portalu nocowanie.pl. Jak informują właściciele prywatnych kwater, pomimo wzrostu cen zainteresowanie jest większe niż rok temu. Kwatery prywatne w Zachodniopomorskiem na okres ferii rezerwowano już w grudniu. Jak informują ich właściciele, ceny w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o średnio 25 proc., ale mimo to chętnych nie brakuje. Powodzeniem cieszy się Kołobrzeg, Sarbinowo i Ustronie Morskie.

Ferie zimowe 2023 - ile zapłacimy na wyciągu narciarskim?

Ceny za skipassy niewiele różnią się od tych sprzed roku, chociaż tu dużo zależy od ośrodka - w jednych ceny prawie nie wzrosły, w innych podwyżka to 15-30 proc. Jak podaje interia.pl - w Czorsztyn Ski można wykupić bilet na 3 godziny. Normalny kosztuje 120 zł, a ulgowy - 110 zł. Można też skorzystać z tegorocznej oferty Tatry Super Ski, dzięki której kupując jeden skipass mamy do wyboru nie tylko Pieniny, ale 18 stoków, z których 3 położone są w Słowacji. Na narciarzy czeka 95 tras o łącznej długości ponad 60 km oraz 7 tras biegowych. Mogą korzystać ze stoków na Podhalu, w Spiszu, Gorcach i Pieninach łącznie obsługiwanych przez 86 wyciągów. Do 12 marca karnet na 14 dowolnych dni kosztuje 1699 zł, a ulgowy - 1500 zł. Za 1 dzień Tatry Super Ski trzeba zapłacić 155 zł, lub o 10 złotych mniej za karnet ulgowy. Cztery godziny jazdy kosztują odpowiednio 135 i 120 zł. Najtańsze jest ślizganie się po 16.00 - 130 zł taryfa normalna i 120 - ulgowa. - W porównaniu do cen z 2022 roku, tegoroczne wzrosły od 15 do 30 proc. Najmniej odczują różnice wykupujący karnet na dni, najwięcej - na godziny. Normalny bilet za dwie godziny jazdy kosztuje w Zieleńcu 60 złotych, ulgowy 55 zł. Za siedem godzin jazdy trzeba zapłacić 100 lub 85 zł, a za dwa dni odpowiednio 200 i 175 zł.

