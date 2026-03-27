Zmiany w przepisach o fotoradarach. Wytypowano już 16 miast w Polsce

Fotoradary wrócą na drogi. Duże zmiany dla kierowców

O planach zmian poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Nowe przepisy mają pozwolić samorządom kupować fotoradary i wskazywać miejsca na podległych im drogach, gdzie urządzenia będą ustawiane. Ich obsługa nie będzie jednak należeć do gmin. Całość zostanie włączona do systemu CANARD, którym zarządza Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

W praktyce oznacza to, że zdjęcia z fotoradarów będą analizowane przez inspekcję, a mandaty wystawi państwo. I to właśnie do państwowej kasy trafią pieniądze z kar.

Kiedyś gminy zarabiały na fotoradarach

Jeszcze kilkanaście lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Gminy samodzielnie stawiały fotoradary, obsługiwały je i zatrzymywały wpływy z mandatów. System budził ogromne emocje, bo wielu kierowców uważało, że niektóre urządzenia ustawiano głównie po to, by zasilić lokalne budżety.

Teraz ma być inaczej. Rząd chce postawić przede wszystkim na bezpieczeństwo. A co zyskają gminy na nowych przepisach? "Mniej wypadków to także mniejsze obciążenie dla lokalnych finansów" – zaznaczają eksperci.

Według Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego koszty wypadków dla samorządów mogą być ogromne. W przypadku zdarzeń z ciężko rannymi mogą sięgać nawet 4,2 mln zł.

Pilotaż w 16 miastach

Nowy system nie pojawi się od razu w całym kraju. Najpierw zostanie przetestowany w 16 miastach wojewódzkich. Po analizie wyników rząd zdecyduje, czy rozwiązanie rozszerzyć także na mniejsze miejscowości.

To jednak nie koniec zmian, które mogą odczuć kierowcy.

Mandat może być tańszy o 25 proc.

Projekt przewiduje kilka nowych rozwiązań. Jednym z nich ma być zniżka w wysokości 25 proc., jeśli mandat zostanie opłacony w ciągu 14 dni.

Planowane są też bardziej rygorystyczne zasady dotyczące wskazywania kierowcy. Jeśli właściciel auta wskaże inną osobę jako prowadzącą pojazd, będzie musiał podać jej dokładny adres zamieszkania.

Dodatkowe kary za unikanie opłat

Rząd chce również wprowadzić dodatkowe mechanizmy wobec kierowców, którzy unikają płacenia kar. W grę wchodzą m.in. międzynarodowe procedury egzekucji mandatów oraz możliwość zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów z zaległościami.

Dodatkowo Główny Inspektorat Transportu Drogowego ma zyskać status oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia, co ma przyspieszyć egzekwowanie kar.

Burza w sieci

Informacja o planowanych zmianach błyskawicznie rozeszła się w internecie. W mediach społecznościowych rozpętała się gorąca dyskusja. Jedni przekonują, że nowe fotoradary poprawią bezpieczeństwo na drogach. Inni obawiają się, że kierowcy będą teraz częściej sięgać do portfela.

PTNW Balcerowicz