i Autor: Shutterstock Frankowicze

Kredyty hipoteczne

Frankowicze przestają spłacać kredyty. Psuje się portfel kredytów frankowych

Psuje się portfel kredytów frankowych. Część frankowiczów może przestać spłacać zobowiązania w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sądowe, a udział kredytów zagrożonych w puli hipotek w CHF wzrósł do bardzo wysokiego poziomu 8,4 proc. – alarmuje środowa (19.04) "Rzeczpospolita". Jak wylicza dziennik, na koniec lutego wartość kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich, które banki wrzuciły do tzw. koszyka 3, czyli należności ze stwierdzoną utratą wartości, wyniosła 4,2 mld zł