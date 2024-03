Frankowicze zapłacą niższą ratę kredytu! Prawie 100 zł mniej

Jak zmaleją raty kredytów frankowych po decyzji banku centralnego Szwajcarii?

Z wyliczeń Expandera wynika, że spadek oprocentowania i kursu spowoduje, że rata przeciętnego kredytu w CHF spadnie z 2 419 zł do 2 328 zł. Warto jednak dodać, że tańszy frank to zła informacja dla tych frankowiczów, którzy wygrali w sądzie z bankiem. Oznacza bowiem, że dostaną mniej złotych za franki, które zwróci im bank.

Ekonomiści prognozują, że stopy procentowe w Szwajcarii nadal będą spadały i pod koniec roku mogą wynieść 1%. Wtedy rata wyniosłaby 2 262 zł (przy obecnym kursie).

Frank słabnie po obniżce stóp procentowych, waluta najtańsza od 2022

Po decyzji w sprawie stóp procentowych kurs franka spadł do 4,41 zł, czyli najniższego poziomu od czerwca 2022 r. Ten spadek będzie od razu wpływał na wysokość rat kredytów w CHF. Z kolei na spadek oprocentowania kredytów w CHF trzeba będzie zaczekać. Aktualizacja odbywa się bowiem zwykle co 3 miesiące. Po takiej aktualizacji i przy kursie wynoszącym 4,41 zł, rata kredytu na kwotę 300 000 zł, na 30 lat, udzielonego w styczniu 2008 r., wyniesie 2 328 zł. Dla porównania rata z początku marca br. wynosiła 2 419 zł.

Frankowicze, którzy wygrali z bankiem w sądzie. Czego mogą się spodziewać?

Warto jednak dodać, że dla coraz większej grupy frankowiczów niski kurs CHF paradoksalnie jest złą informacją. Po sądowym unieważnieniu umowy bank musi bowiem oddać kredytobiorcy wszystkie pieniądze, które od niego otrzymał w postaci rat. Takie raty zwykle do 2011 r. były płacone w złotych, a później bezpośrednio we frankach. Duża część zwracanych przez bank pieniędzy będzie więc wypłacona we frankach. Dla naszego przykładowego kredytu byłaby to kwota 70 556 CHF. Spadek kursu z 4,5 zł na początku marca do 4,41 zł oznacza stratę 6 350 zł. Po przewalutowaniu franków uzyskają bowiem kwotę 311 152 zł zamiast 317 502 zł.