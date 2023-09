Gang Mocniaków i 3000 zł do zgarnięcia. Biedronka idzie na całość

Szkolne przygody gangu Mocniaków

Celem nowego programu edukacyjnego Biedronki jest wsparcie dzieci w wypracowaniu dobrych nawyków żywieniowych wspólnie z metodykami i dietetykami. Warto się spieszyć, bo na pierwszych 7000 zarejestrowanych szkół i przedszkoli czeka bezpłatny pakiet startowy z atrakcyjnymi pomocami naukowymi. Poprzez rejestrację na specjalnej stronie programu www.szkolneprzygodymocniakow.pl, nauczyciele uzyskają dostęp do atrakcyjnych materiałów dydaktycznych wpisanych w podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym scenariuszy lekcji, dedykowanej animacji i mini-bajek o bohaterach programu, dostępnych wyłącznie dla szkół. Gang Mocniaków przekaże dzieciom informacje na temat 5 grup produktów uwzględnionych w zaleceniach zdrowego żywienia oraz wiedzę na temat roli poszczególnych składników odżywczych oraz zachęcenie ich do jedzenia różnorodnych i zbilansowanych posiłków zgodnie z zasadami talerza zdrowego żywienia.

Wielki konkurs z nagrodami

Na uczestników programu „Szkolne przygody Gangu Mocniaków” czeka konkurs z nagrodami. Dzieci muszą przygotować plakat przedstawiający talerz zdrowego żywienia, czyli 5 grup produktów, które są ważne w odpowiednim zbilansowaniu diety. Plakat powinien być elementem dekoracji praktycznej części zadania, polegającej na zorganizowaniu obchodów Dnia Kulinarnych Mocniaków, z których należy przygotować relację. Kluczowym elementem wydarzenia będzie wspólne przygotowanie posiłku z zachowaniem zasad talerza zdrowego żywienia. Konkurs startuje 13.11.2023 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.12.2023 r. Do wygrania jest 400 Nagród Głównych w postaci zestawu maskotek bohaterów Gangu Mocniaków oraz 5 nagród Grand Prix w wysokości 3000 zł każda.

Gang Mocniaków – jak odebrać maskotkę?

Aby odebrać pluszaka za darmo, należy zebrać 60 naklejek. Po uzbieraniu 30, Mocniaka kupimy w cenie 24,99 zł a od ręki każdy członek gangu jest dostępny w cenie regularnej za 49,99 zł. Odbiór maskotek i książek będzie możliwy do 2.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Jedna naklejka jest do odbioru za każde 69 zł wydane na zakupy w sklepie Biedronka od 28.08 do 18.11.2023.

Dodatkowa promocja na Mocniaki

Dodatkowo w dniach 22.09. – 23.09.​2023 r. obowiązywać będzie specjalna promocja „Gang Mocniaków – baw się i naklejaj z Mocniakami”. Za zakupy zrobione z kartą Moja Biedronka za min. 69 zł, będzie można odebrać książkę z naklejkami za darmo. W akcji obowiązuje limit – 1 książki gratis w czasie trwania promocji.

Dodatkowe naklejki zdobywa się za zakupy zrealizowane w tej kwocie przy użyciu karty Moja Biedronka, zakup warzywa lub owocu lub artykułów z oferty „Mocny wybór” czy zakup przynajmniej jednego produktu z oferty specjalnej za minimum 10 zł za każde wydane 69 zł. Dodatkową naklejką jest też promowane prawidłowe rozwiązanie quizu w aplikacji Biedronka po dokonaniu zakupów za 69 zł zrealizowanych z użyciem karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.

Naklejki można zbierać również za zakupy w sklepie internetowym Biedronka Home. Za każde zakupy za minimum 69 zł zalogowany klient posiadający kartę Moja Biedronka otrzyma dwie naklejki, a każda wielokrotność 69 zł będzie premiowana kolejnymi dwiema.

QUIZ PRL: Szkoła w czasach PRL-u. Chodziliście? Musicie to pamiętać! Pytanie 1 z 15 1. Autorem „Elementarza” był: Falski Fikalski Gomułka Dalej