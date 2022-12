Gdzie kupisz karpia? Ile kosztuje karp na święta?

Polacy chcą inwestować w nieruchomości. Czy to bezpieczny sposób lokowania kapitału?

W okresie świątecznym, w mediach regularnie pojawiają się informacje związane z karpiem - od jego ceny po bojkot sprzedaży żywej ryby. W kwestii ceny okazuje się, że wszechobecna drożyzna nie ominęła tego istotnego elementu tradycyjnej wigilijnej wieczerzy. Media donoszą, że cena ryby jest znacznie wyższa niż w ubiegłym roku. Na wzrost cen mają wpływ drożejący pokarm dla ryb (głównie jest to zboże), droższa energia elektryczna i wysokie ceny paliwa.

Oświadczenie Organizacji Producentów Polski Karp

W związku z pojawiającymi się - często sprzecznymi informacjami otaczającymi karpia oświadczenie wydał zarząd Organizacji ProducentówPolski Karp. Informacja została wydana w sprawie przedświątecznych cen polskiego karpia i jego dostępności.

"W nawiązaniu do sprzecznych informacji pojawiających się w mediach o braku dostępności polskiego karpia na rynku i bardzo wysokich cenach ryby, oświadczamy, co następuje:

Świeży karp jest obecnie dostępny w ponad 80 gospodarstwach hodowlanych w całej Polsce, które są zrzeszone w naszej organizacji. Cena ryby za kilogram wynosi pomiędzy 25 – 33 zł"

Ceny karpia 2023. Jaki jest koszt ryby w wybranych sieciach handlowych?

Karp pod marką „Zdrowy z natury” jest dostępny w różnych formach, w wybranych sieciach handlowych w całej Polsce:

Lidl:

- 24,99 zł/kg – świeży nierozmrażany płat

Carrefour:

- 27,26 zł/kg - świeży cały z aplikacją- 32 zł/kg - patroszony- 31 zł/kg - patroszony z aplikacją

Makro:

- 67,99 zł/kg - filet nacinany- 36,99 zł/kg - patroszony

Kaufland:

- 64,99 zł/kg - filet nacinany- 30,30 zł/kg- patroszony

Dino:

- 65,99 zł/kg- filet mrożony

Bojkot sprzedaży żywych karpi. Apel do konsumentów

"Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt apeluje o bojkot sklepów, które sprzedają żywe karpie i wybieranie tylko tych sieci, które z tego zrezygnowały" - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową szefowa zespołu Katarzyna Piekarska (KO).

Przypomniała, że projekt ustawy, która zakazuje w ogóle sprzedaży żywych ryb jest złożony w Sejmie, choć jeszcze nie ma numeru druku. "Zespół oczekuje, że ta ustawa zostanie jak najszybciej uchwalona" - dodała Piekarska.

"Apelujemy też do wszystkich konsumentów, by wybierać te sieci sklepów, które zrezygnowały ze sprzedaży żywych ryb i sprzedają na przykład ryby w formie filetów, a także by bojkotować te, które sprzedają żywe ryby" - mówiła szefowa zespołu.

