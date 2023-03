Rynek mieszkaniowy

Gdzie są najdroższe mieszkania w Polsce? Warszawa i Kraków mogą się schować!

Business Insider przeanalizował ceny mieszkań w Polsce. Wielu może to zdziwić, ale takie miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków nie należą już do tych, gdzie cena za metr kwadratowy jest najwyższa. Jak się okazuje jest wręcz stosunkowo niewielka w porównaniu np. do Świnoujścia, czy Zakopanego. Sprawdź ile trzeba zapłacić za mieszkanie w Polsce.