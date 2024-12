i Autor: Shutterstock inflacja

Inflacja w Polsce

Gigantyczna drożyzna w Polsce. To ten towar podrożał najbardziej!

Inflacja w Polsce nie odpuszcza. Choć w ostatnich miesiącach wzrost cen powoli hamuje, to i tak wciąż idą w górę. Cały czas inflacja jest powyżej celu inflacyjnego, czyli takiego pułapu, kiedy to drożyzna nie jest odczuwana przez konsumentów i jest bezpieczna dla gospodarki. Zwykle przyglądamy się inflacji w zestawieniu rok do roku. A jak ceny poszły w górę w ciągu 10 ostatnich lat? Który produkt podrożał najbardziej?