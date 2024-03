Pierwsza kara na firmę za zboże techniczne. Sankcja w milionach

"Na dniach nałożymy pierwszą karę na firmę, która za rządów PiS sprowadziła zboże deklarowane jako techniczne, a później próbowano je wprowadzić do obrotu, wykorzystać do celów konsumpcyjnych czy paszowych. Ta kara się za chwilę pojawi" - powiedział we wtorek w TVP INFO wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. "To będzie już kara liczona w milionach zł, duża kara dotykająca przedsiębiorstwo, które po prostu złamało prawo" - podkreślił wiceminister. Zaznaczył, że o szczegółach chce powiedzieć, jak wszystkie decyzję będą już zatwierdzone i podjęte.

Wiceminister zwrócił uwagę, że nie ma definicji "zboża technicznego". "Ktoś pozwolił na to, że najpierw zaczęto używać pojęcia +zboże do celów technicznych+, a później zmieniono jeszcze kategorie tej nazwy na +zboże techniczne+" - wskazał.

Czy jest szansa na dodatkowy skup zboża w Polsce?

Krajewski poinformował też, że prowadzone są rozmowy z premierem na temat dodatkowych pieniędzy, by przyspieszyć skup i eksport zboża z Polski. "Trzeba dopłacić do tej minimalnej ceny, po której rolnikowi będzie się opłacało sprzedać to zboże, żeby je wywieźć" - stwierdził. Dodał, że prezentowane są różne rozwiązania. "Chcemy znaleźć rozwiązanie systemowe. Nadwyżka jest w całej UE. Nasze porty mogą wywieźć maksymalnie ok. 1 mln ton zboża miesięcznie. Zakładając, że ta maksymalna przepustowość byłaby wykorzystana, to jesteśmy w stanie do żniw czy chwilę po żniwach wywieźć tę nadwyżkę, zwolnić miejsce w magazynach na nowe zbiory" - poinformował wiceminister.

Lista firm, które sprowadzały do Polski zboże z Ukrainy. Czy zostanie opublikowana?

Pod koniec lutego br. wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak pytany w TVN24 o listę firm, które sprowadzały do Polski ukraińskie zboże, odpowiedział, że ma listę 570 podmiotów. Pytany o jej publikację, odparł: "Zobaczymy, ile będziemy mogli pokazać, ale muszę znać wszystkie szczegóły - kto czego ile kupił". "Na początku mówiło się, że to są tylko firmy, które kupiły pszenicę, kukurydzę, teraz mamy rzepak".

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.