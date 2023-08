Gigantyczny wzrost dodatków do emerytury! Nawet 300 zł więcej

Waloryzacja "Super Expressu". Tyle wzrosłyby dodatki emerytur?

Jak niedawno wyjaśnialiśmy, obecna metoda wyliczania emerytur jest niewystarczająca dla seniorów. Propozycją "Super Expressu" byłaby zmiana metody, aby dodawać wskaźnik inflacji do wskaźnika wynagrodzeń na podstawie danych GUS. Taka metoda byłaby znacznie korzystniejsza dla seniorów, co już wyliczaliśmy. Teraz przedstawiamy te same wyliczenia dla dodatków do emerytur, przy waloryzacji wysokości 26,9 proc.

W systemie emerytalnym oprócz podstawowych świadczeń seniorom przysługują także dodatki podlegające waloryzacji. Przykładowo, popularny dodatek pielęgnacyjny wzrósłby z 294,39 zł do 373,58 zł, a to oznaczałoby więcej o niemal 80 zł! Z kolei przy tak wysokiej waloryzacji wysoko wyceniany dodatek do renty inwalidy wojennego wynosiłby ponad 1400 zł!

Przy standardowej waloryzacji wzrost dodatków nie byłby tak wysoki

Przy aktualnych prognozach inflacji, podwyżki nie byłyby tak wysokie, przy takich samych parametrach statystycznych rządowa inflacja wyniosłaby 14,24 proc. W takim przypadku dodatek pielęgnacyjny wzrósłby jedynie o niemal 39 zł, a dodatek dla inwalidy wojennego wynosiłby ok. 1270 zł.

Dokładną wysokość dodatków po waloryzacji "Super Expressu" możecie sprawdzić w naszej galerii.

