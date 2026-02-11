Glapiński nie trafi pod Trybunał Stanu? Domański komentuje: napięcia są źle odbierane przez rynki

Minister Domański ostrzega przed negatywnym wpływem sporów wokół NBP na rynki finansowe.

Podkreśla, że za napięcia wokół NBP zapłacą wszyscy podatnicy.

Rząd rozważa rezygnację z postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Domański zaznacza, że zależy mu na płynnej pracy NBP i uniknięciu zaburzeń.

Domański mówi, że wokół NBP potrzebny jest spokój

Agencja Bloomberg poinformowała w środę, powołując się na anonimowe źródła zbliżone do sprawy, że polski rząd po cichu zrezygnował z planów postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Powodem takiej decyzji mają być obawy, że długotrwała batalia prawna mogłaby negatywnie wpłynąć na postrzeganie Polski przez zagranicznych inwestorów i zachwiać ich poczuciem bezpieczeństwa.

- Nie krytykuję działań Narodowego Banku Polskiego, ponieważ akurat minister finansów jest pewnie jedyną osobą w państwie, na której wypowiedzi bardzo uważnie patrzą rynki finansowe i takie napięcia, próby dyskusji o niezależności banku centralnego są po prostu bardzo źle odbierane. I później za takie napięcie płacą wszyscy podatnicy w postaci wyższego kosztu oprocentowania polskich obligacji– zauważył minister finansów Andrzej Domański.

Szef resortu podkreślił, że stabilność i niezależność banku centralnego są kluczowe dla zaufania inwestorów i korzystnych warunków finansowania długu publicznego.

Domański: zależy mi na tym, aby praca NBP przechodziła w sposób płynny

Szef resortu finansów odniósł się również do kwestii wyboru nowych członków zarządu NBP. Zaznaczył, że zgodnie z obowiązującą konstytucją, kompetencje w tym zakresie spoczywają na Prezydencie RP, premierze oraz prezesie NBP. Domański wyraził nadzieję na sprawny przebieg tego procesu.

- Oczywiście zależy mi na tym, aby praca Narodowego Banku Polskiego przebiegała w sposób płynny. Aby nie dochodziło do jakichś niepotrzebnych zaburzeń, w sensie, że nie ma odpowiedniej liczby członków w zarządzie – stwierdził Domański.

Zapewnił, że rząd jest świadomy konieczności zapewnienia ciągłości i stabilności działania NBP, co ma kluczowe znaczenie dla całej gospodarki.

Rząd wycofuje się z Trybunału Stanu dla Glapińskiego?

Premier Donald Tusk w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku obiecywał odwołanie prezesa NBP, którego określał jako sojusznika poprzedniego rządu. Tusk oskarżał Glapińskiego o prowadzenie polityki sprzyjającej poprzedniej władzy i groził postawieniem go przed Trybunałem Stanu.

Według Bloomberga, "po ponad dwóch latach wysiłki utknęły w martwym punkcie. Partia rządząca doszła do wniosku, że kontynuowanie sprawy przyniesie niewielkie, jeśli w ogóle, korzyści polityczne, jak twierdzą osoby wypowiadające się pod warunkiem zachowania anonimowości".

