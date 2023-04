Głodowe emerytury Polaków. Coraz więcej seniorów dostaje grosze z ZUS

Mentzen mówi, co by zrobił po przejęciu władzy. "Odłączenie drukarki NBP od prądu"

NBP podał inflację bazową! Co to dla nas oznacza?

Emerytury poniżej minimalnego świadczenia z ZUS

"Fakt" przypomina, że emerytura minimalna to obecnie 1588,44 zł brutto. "To niewiele i aż trudno uwierzyć, że są osoby, które muszą się utrzymać za jeszcze mniejsze pieniądze. Jednak z ostatnich danych ZUS wynika, że w rok aż o 8 proc. wzrosła liczba osób z tzw. groszowymi świadczeniami. To seniorzy, w 80 proc. kobiety, którzy nie wypracowali stażu ubezpieczeniowego uprawniającego do najniższego świadczenia i nie mają prawa do minimalnej emerytury" - czytamy w "Fakcie". Gazeta zaznacza, że taki staż to obecnie 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. "Najniższa emerytura, jaką obecnie wypłaca ZUS, wynosi 1 grosz - otrzymuje ją kobieta, która odprowadziła składkę za jeden dzień pracy na umowie-zleceniu" - dodano.

