Grube pieniądze z CPK na kościoły w pobliżu budowy megalotniska

Pełnomocnik rządu zapowiada prawne konsekwencje

Lasek zapowiada również pilne zmiany w spólce i audyt jej działalności.- Podczas mojego spotkania z prezesem, zarząd otrzymał jednoznaczną dyspozycję, by nie podejmować obecnie decyzji skutkujących wydawaniem publicznych pieniędzy -podkreślił. Dodał również, że "ta sytuacja utwierdza go w przekonaniu, że konieczne są pilne zmiany w spółce i niezbędny jest szczegółowy audyt jej działalności".

Pełnomocnik rządu zapowiedział, że "osoby odpowiedzialne za ewentualne nieprawidłowości, w tym za wyprowadzanie pieniędzy ze spółki, w szczególności na cele niezwiązane z działalnością inwestycyjną, poniosą tego prawne konsekwencje".

Marcin Horała odpowiedzialny za inwestycję w rządzie PiS odpiera zarzuty. Jak twierdzi inwestor prowadzi szeroki program wsparcia.

"Wspieraliśmy budowę placów zabaw, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, zakup sprzętu dla OSP, remonty i budowę dróg lokalnych, budowę lądowiska dla helikopterów w szpitalu, zakup autobusów na potrzeby komunikacji lokalnej oraz renowację zabytków. Rozumiem, że zabytki sakralne i w ogóle Kościół jako taki to są zabytki, organizacja społeczna i w ogóle ludzie drugiej kategorii i powinni być z takich programów wyłączeni?" — napisał Horała na platformie X.

Business Insider informuje, że pod postem proboszcza m.in. na Facebooku pojawiło się wiele negatywnych opinii. Jak cytuje portal," komentujący zastanawiają się, jak parafia może przyjąć pieniądze od ludzi, którzy pozbawiają mieszkańców domów i gruntów pod budowę CPK. "Kościół się sprzedał !!! Pieniądze zamiast na uczciwe odszkodowania trafiają na renowację ołtarzy...to się w głowie nie mieści!!! I jeszcze ksiądz chwali tych zbrodniarzy!!!" — czytamy.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa. Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

