Wkrótce ruszą wywłaszczenia pod budowę CPK! Spółka ujawniła ostateczny termin

Stopy procentowe w górę. Bank narodowy zdecydował. Co zrobią inne kraje?

Program Dobrowolnych Nabyć dobiega końca. Rzecznik CPK podaje konkretną datę

Rzecznik spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przekazał PAP, że niebawem zakończy się możliwość zgłoszeń do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) właścicieli nieruchomości położonych na terenie przyszłego lotniska.

"Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z PDN, mają jeszcze taką możliwość. Do 7 kwietnia czekamy na zgłoszenia, więc jest jeszcze czas na podjęcie odpowiednich kroków. Od kilku dni o wygaszeniu PDN informujemy mieszkańców za pośrednictwem opiekunów obszaru przyszłego lotniska. Po tym terminie domyślnym sposobem pozyskania nieruchomości będzie wywłaszczenie za odszkodowaniem – zdecydowanie mniej korzystne dla właścicieli. Cieszymy się, że sukces PDN przyczynił się do tego, że będzie ono dotyczyło jak najmniejszej grupy osób i wierzymy, że po ostatnich dniach programu liczba mieszkańców objętych wywłaszczeniem będzie jeszcze mniejsza" - powiedział Majszyk.

Rzecznik dodał, że wkrótce działania dotyczące Programu Dobrowolnych Nabyć przeniosą się na teren wokół planowanego lotniska, czyli na obszar węzła kolejowego i inwestycji towarzyszących.

Rzecznik CPK o celach spółki. "Nabycie przynajmniej 2/3 terenu"

Majszyk wyjaśnił, że celem spółki było nabycie przynajmniej 2/3 terenu pod projektowane lotnisko w ramach dobrowolnych transakcji. "Dynamika tego programu przerosła nasze oczekiwania. Osiągniemy ten cel znacząco przed zakładanym czasem. Dzięki szybkiemu tempu wykupów już na początku tego roku, na terenie lotniska ruszyły prace rozbiórkowe stanowiące wstęp do właściwych robót budowlanych. Pierwsze przeprowadzki organizowane i finansowane przez spółkę CPK już za nami. W tej chwili realizujemy kolejne – w zgodzie z mieszkańcami" - dodał.

Rzecznik przekazał, że spółka CPK w trosce o mieszkańców zdecydowała się wygasić na terenie lotniska trwający od ponad dwóch lat PDN. "Wyznaczona data daje mieszkańcom pewność, że uda się dopełnić wszelkich koniecznych formalności dotyczących transakcji przed wejściem procesu inwestycji w etap intensywnych prac budowlanych. Dzięki temu mamy pewność, że zdecydowana większość nieruchomości zabudowanych do tego czasu będzie już opuszczona dzięki zorganizowanej i sfinansowanej przez CPK przeprowadzce" - dodał Majszyk.

Do PDN zgłosiło się niemal tysiąc właścicieli. "Wygrał zdrowy rozsądek"

Przedstawiciel spółki poinformował ponadto, że obecnie do PDN zgłosiło się niemal tysiąc właścicieli, którzy dysponują nieruchomościami o łącznej powierzchni blisko 2800 hektarów (w tym 2/3 terenu pod projektowane lotnisko). Spółka w ramach programu wykupiła już ponad 500 ha gruntów, a ponad 1000 ha jest obecnie na etapie uzgodnień lub uzyskiwania zgód korporacyjnych.

"Dotychczasowe wyniki PDN to bardzo dobra wiadomość: wygrał zdrowy rozsądek. Duża część mieszkańców wbrew nieprawdziwym informacjom dotyczącym rzekomo niskich wycen jest chętna do współpracy z CPK. W ciągu ostatnich miesięcy lawinowo rośnie zainteresowanie PDN i liczba kolejnych transakcji. Cieszymy się, że prawie 70 proc. mieszkańców terenu lotniska jest chętnych do skorzystania z preferencyjnych warunków, znacznie atrakcyjniejszych niż przewidziane w tradycyjnej procedurze wywłaszczeniowej i niestosowanych jak dotąd przy inwestycjach publicznych w Polsce" - zauważył.

Osoby zainteresowane PDN mogą uzyskać więcej informacji oraz zgłosić się do programu poprzez stronę www.twojpdn.pl. Od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00 czynna jest też specjalna infolinia.

PDN. Właściciele mogą liczyć na lepszą wycenę nieruchomości

Spółka przypomina, że właściciel, który przystąpi do PDN, może liczyć na wyższą wycenę swojej nieruchomości. W przypadku budynku jest to 140 proc. wartości, a gruntu - 120 proc. Przykładowo za dom o wartości 1 mln zł spółka CPK gotowa jest zapłacić 1,4 mln zł - podano. Inną możliwością programu jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia amortyzacji. To rozwiązanie jest atrakcyjne w szczególności dla właścicieli budynków w złym stanie technicznym.

W ramach PDN mieszkańcom terenu gdzie ma powstać nowy port lotniczy przysługują także inne udogodnienia i bonusy, które dotychczas nie były stosowane przy inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce. Chodzi m.in. o sfinansowanie przeprowadzki i obsługi prawnej, konsultacje z doradcą zawodowym czy szkolenia.

Program Dobrowolnych Nabyć przewiduje ponadto, że zainteresowani mieszkańcy zamiast klasycznej transakcji sprzedaży mogą zdecydować się na wybór nieruchomości zamiennych, których CPK ma ponad 600 ha, głównie w promieniu 100 km od projektowanego lotniska.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do końca 2034 r.

Sonda Czy CPK powinno powstać? Tak Tak, ale w innym miejscu Tak, ale mniejsze Nie