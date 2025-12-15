Woda mineralna (gazowana i niegazowana) jest ulubionym napojem 34 proc. młodzieży, podczas gdy słodkie napoje gazowane wybiera 24 proc.

Herbatę pije regularnie 80 proc. nastolatków, choć tylko 9 proc. wskazuje ją jako ulubiony napój

Smak decyduje o wyborze napojów u 60 proc. młodych, a reklama ma znaczenie tylko dla 5 proc. badanych

Piwo bezalkoholowe to najmniej popularny napój wśród młodzieży – wybiera go zaledwie 15 proc. respondentów

Woda mineralna wygrywa z colą w rankingu ulubionych napojów młodzieży

Preferencje młodych konsumentów okazują się bardziej prozdrowotne, niż się powszechnie uważa. 24 proc. badanych nastolatków wskazało niegazowaną wodę mineralną jako swój ulubiony napój. Tyle samo osób wybrało słodzone napoje gazowane typu cola. Jednak dodatkowo 10 proc. młodzieży preferuje wodę gazowaną, co daje wodzie mineralnej łącznie 34 proc. wskazań.

Na trzecim miejscu znalazły się soki owocowe z 15-procentowym poparciem. Wody smakowe, napoje energetyczne i izotoniczne zdobyły po 4-5 proc. głosów. Kawa cieszy się zainteresowaniem zaledwie 2 proc. respondentów.

Herbata najczęściej wybieranym napojem nastolatków

Lista faktycznie spożywanych napojów znacząco różni się od deklarowanych preferencji. Herbatę pije regularnie aż 80 proc. badanej młodzieży, choć spontanicznie jako ulubiony napój wskazuje ją tylko 9 proc. To pokazuje wpływ nawyków domowych na codzienne wybory nastolatków.

Kolejne miejsca zajmują soki owocowe (76 proc.), wody mineralne niegazowane i słodzone napoje gazowane (po 75 proc.) oraz mleko i napoje mleczne (66 proc.). Co trzeci młody respondent sięga po kawę lub energetyki. Piwo bezalkoholowe pije zaledwie 15 proc. badanych.

Smak decyduje o wyborze napojów przez młodzież

Młodzi konsumenci kierują się przede wszystkim smakiem przy wyborze napojów – wskazało na to 60 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazła się cena (40 proc.), a następnie promocje (27 proc.) i marka (26 proc.). Zaskakująco wysoko plasuje się brak cukru – ważny dla 23 proc. badanych.

Wpływ na zdrowie, dostępność, skład i wartości odżywcze mają znaczenie dla 14-18 proc. młodzieży. Opinie rodziców i kaloryczność napojów również odgrywają rolę w procesie decyzyjnym. Badanie obala mit o sile reklamy – na reklamę zwraca uwagę tylko 5 proc. młodych, a na modę i trendy 10 proc.

Prof. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego komentuje:

Wybory napojowe młodych są w dużej mierze impulsywne i kierowane hedonistycznie – mają sprawiać przyjemność, a nie wpisywać się w świadome, prozdrowotne postawy.

Energetyki popularne wśród jednej trzeciej nastolatków

36 proc. młodzieży w wieku 13-17 lat deklaruje picie napojów energetycznych. Co więcej, niemal połowa z nich (47 proc.) kupuje energetyki samodzielnie. To budzi niepokój ekspertów, zwłaszcza że napoje te mogą negatywnie wpływać na zdrowie rozwijającego się organizmu.

Podobnie wygląda sytuacja z napojami izotonicznymi – 54 proc. młodych kupuje je bez kontroli rodziców. Zdecydowana większość badanych (76 proc.) przyznaje, że sama wybiera rodzaj i ilość spożywanych napojów. Kontrola rodzicielska jest większa w przypadku młodszej grupy wiekowej (13-14 lat) i wynosi 26 proc., podczas gdy w grupie 15-17 lat spada do 19 proc.

Piwo bezalkoholowe nie interesuje młodych konsumentów

Piwo bezalkoholowe okazało się najmniej popularnym napojem wśród badanej grupy. Żaden z respondentów nie wskazał go jako ulubionego, a pije je zaledwie 15 proc. nastolatków. Jeśli już po nie sięgają, to głównie podczas spotkań towarzyskich (56 proc. wskazań).

Większość młodych ma kontakt z piwem bezalkoholowym za pośrednictwem dorosłych – rodziców lub innych domowników. Ponad połowa osób, którym zdarza się pić ten napój, przyznała, że zostało ono zakupione przez rodzica. Tylko jedna trzecia kupuje piwo bezalkoholowe samodzielnie.

Prof. Dominika Maison dodaje:

Młodzi nie traktują piwa bezalkoholowego jako napoju, po który sięga się z przyjemnością, ani jako produktu, z którym chcieliby się identyfikować. Nie jest to dla nich napój atrakcyjny ani aspiracyjny.

Rodzice kupują napoje, ale młodzież decyduje co pije

56 proc. badanych wskazało, że to rodzice kupują słodzone napoje gazowane. Jednak pomimo tego młodzież w dużym stopniu sama kontroluje swoje wybory konsumenckie. Różnica między ulubionymi napojami a faktycznie spożywanymi może wynikać z dostępności produktów w domu.

Badanie przeprowadzone w listopadzie 2025 roku metodą CAWI objęło 600 osób w wieku 13-17 lat. Wyniki pokazują, że preferencje młodych konsumentów są bardziej zróżnicowane i świadome, niż sugerują popularne stereotypy. Woda mineralna wyprzedza cole, a decyzje zakupowe opierają się przede wszystkim na smaku, nie na reklamie czy modzie.