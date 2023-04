Polacy są zgodni – o diecie dzieci powinni decydować ich rodzice

Kursy walut [06.04.2023]. Złoty osłabił się do głównych walut

500 plus nie spełniło swoich założeń? “Można było wprowadzić próg dochodowy”

Polacy nie chcą ingerencji polityków w wychowanie dzieci

„Super Express” zlecił specjalny sondaż, w którym zadano dwa pytania: kto powinien decydować o diecie dzieci i młodzieży i kto ma największy wpływ na zdrowy tryb życia najmłodszych.

Z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster wynika jednoznacznie, że o diecie dzieci i nieletnich powinni decydować przede wszystkim rodzice. To na nich wskazało 94 proc. respondentów. Żeby nie było wątpliwości, na polityków i rząd wskazało 2 proc., a na katechetów i kościół 0 proc. Z kolei na pytanie: Co twoim zdaniem ma największy wpływ na zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży, 47 proc. pytanych odpowiedziało, że dobre wzorce wyniesione z domu, a 26 proc. wskazało na edukację i profilaktykę. Jedynie 10 proc. wskazało na ograniczenie dostępności produktów. Na dobre wzorce publicznych autorytetów wskazało 12 proc. respondentów.

Z sondażu wynika, że Polacy nie chcą by politycy ingerowali w sposób wychowania przez rodziców swoich dzieci, ani nie chcą żeby za nich ktoś decydował co mogą, a czego nie mogą kupować ich dzieci i kto tak naprawdę dla nich powinien być i jest autorytetem w kwestii zdrowia. I choć kwestia niewłaściwego odżywiania i wynikających stąd dolegliwości zdrowotnych dotyka coraz więcej najmłodszych, to wyzwanie stanowi nie tylko właściwa dieta, ale i tryb życia.

Znacznie rozsądniejsze i efektywniejsze od nakazów i zakazów jest edukowanie dzieci od najmłodszych lat w przedszkolu i w szkole na temat zdrowego odżywiania i zalet uprawiania sportu. Równie ważne jest wdrażanie programów społecznych premiujących dzieci za zdrowy styl życia, które skutecznie odciągnęłyby młodych Polaków od wirtualnego świata.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 21-22.03.2023 roku metodą CAWI na próbie 1031 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: se Instytut Badan Pollster 1 - sondaz napoje energetyczne - wykres 1

i Autor: se Instytut Badan Pollster 1 - sondaz napoje energetyczne - wykres 2