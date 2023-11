Hity Biedronki na Black Weeks! Ostatnie dni na skorzystanie z rabatów

Pandemia COVID-19 już za nami, a maseczki mogą wrócić do samolotów

Do tej pory ze specjalnej oferty w sklepie internetowym Biedronka Home skorzystały już tysiące klientów, a liczba zamówień wzrosła 6-krotnie w stosunku do poprzednich tygodni.W Biedronka Home na wszystkie bestsellery nadal obowiązują promocje, ale każdego dnia lista produktów niedostępnych wydłuża się. Ale już 27.11 w sklepie internetowym rozpocznie się promocja Cyber Week, która w praktyce oznacza wydłużenie już trwającej akcji Black Weeks. Kolejne artykuły zostaną objęte wyjątkowymi promocjami i rabatami. Wszyscy klienci, który nie zdążyli, bądź nie znaleźli na promocji swoich wymarzonych produktów z listy życzeń będą mieli okazję to zmienić w nadchodzący poniedziałek.

Hity promocji Black Weeks w Biedronce

Dużym zainteresowaniem wśród klientów cieszą się m.in. bezprzewodowe słuchawki Mi Air 2 pro marki Xiaomi dostępne w cenie 249 zł, a dodatkowo w promocji 1 + 1 za 1 zł. Wielkim hitem został też zestaw garnków ze stali nierdzewnej (10 el.) marki Verso. Produkt nadal jest dostępny z rabatem 50 proc. a jego cena wynosi jedyne 99 zł. W sklepie pozostały ostatnie sztuki świetnie sprzedających się: blendera ręcznego Solac Pro Chef w cenie 149 zł (zamiast 299 zł) i szczoteczki sonicznej Oclean Air dostępnej w promocji 1 + 1 za 1 zł. Do grona długiej listy produktów z atrakcyjnymi rabatami dołączył wielofunkcyjny termorobot MPM iCoook dostępny w cenie 1590 zł, co oznacza obniżkę kwoty o 400 zł w stosunku do regularnej ceny.

Akcesoria podróżnicze za połowę ceny

Najwyższe rabaty, bo aż do 60 proc. obowiązują w promocji na akcesoria podróżnicze. W ofercie dostępne są m.in. mała i duża walizka Puccini w różnych kolorach oraz stylach, których cena wynosi odpowiednio 169 zł (zamiast 499 zł) oraz 259 zł (zamiast 599 zł). Dodatkowo ten zestaw można uzupełnić pięknym i wygodnym plecakiem tej samej marki, dostępnym w wielu kolorach za jedyne 99 zł (zamiast 249 zł).

