Tyle Polacy wydadzą na Black Friday i Cyber Monday! Pomimo inflacji

Prowadzący rejestr dłużników BIG InfoMonitor przypomina, że w tym roku 24 listopada, przypada Black Friday, a zaraz po nim Cyber Monday. Zauważono, że ze względu na oferowane w tych dniach rabaty, to dla wielu osób jedne z najbardziej oczekiwanych okresów handlowych roku. Jak wskazano, po raz pierwszy - dzięki unijnemu prawu (dyrektywie Omnibus), nieetyczne praktyki prezentowania cen przez sprzedawców mają być łatwiejsze do wychwycenia. Chodzi o regulacje obowiązujące od stycznia 2023 r., które nakazują sklepom pokazywać obok aktualnej ceny, również tę najniższą z ostatnich 30 dni.

"Jak wynika z najnowszego raportu Strategy&Polska, z tegorocznego Black Friday i Cyber Monday planuje skorzystać blisko 2/3 Polaków" - przekazał BIG InfoMonitor. Dodano, że spodziewane w tych dniach wydatki mają wynieść około 1 tys. zł.

Dodano, że z niedawno opublikowanego badania "Polacy, a ekonomia współdzielenia" zrealizowanego dla BIG InfoMonitor we współpracy z Gleevery wynika, że ponad 1/4 respondentów lubi mieć najnowszy produkt, nawet gdy dotychczas posiadany nadal jest dobry. Mimo to - jak zauważa BIG InfoMonitor - coraz częściej konsumenci zdają sobie sprawę z tego, że nadmierny konsumpcjonizm ma negatywny wpływ nie tylko na finanse, ale i również na środowisko.

Odnosząc się do tego prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak wskazał, że niezależnie od wieku respondentów nieustannie przybywa osób, które w ramach ekologicznego podejścia do życia, świadomie ograniczają konsumpcję. "Obecnie jest to 24 proc. respondentów, o 2 pp. więcej niż trzy lata wcześniej" – poinformował.

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor 2,7 mln Polaków ma zaległości finansowe, czyli nieuregulowane w terminie rachunki zgłoszone do rejestru lub opóźnione o min. 30 dni raty kredytów w bazie BIK. BIG InfoMonitor to Biuro Informacji Gospodarczej, gromadzące i udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku.

