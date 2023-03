Hojni wojewodowie. Obremski i Radziwiłł rozdali urzędnikom najwięcej

Jedynie 8 na 16 urzędów wojewódzkich udzieliło Faktowi odpowiedzi na pytanie dotyczące premii w 2022 r. Na podstawie zebranych informacji dziennik sprawdził jak bardzo hojni byli wojewodowie dla swoich podwładnych. Najwyżej uplasował się Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski. "Łączna kwota nagród w kierowanym przez niego urzędzie przekroczyła 5 mln 920 tys. zł" - podaje Fakt i zaznacza, że biorąc pod uwagę liczbę pracowników, czyli 850 osób, daje to blisko 7 tys. zł na osobę.

Ile natomiast wyszła łączna kwota nagród wypłaconych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w 2022 r.? Kwota robi wrażenie, bo aż 3,5 mln zł. "To druga co do wielkości pula nagród, ujawniona przez wojewodów" - informuje dziennik. Jak czytamy kwotę podzielono wśród 1684 osób, co średnio na etat daje ok. 2,1 tys. zł.

Z wyjaśnień przesłanych dziennikowi wynika, że podwładni wojewody Konstantego Radziwiłła, nagrodzeni zostali na podstawie "wniosków składanych przez dyrektorów poszczególnych komórek", a pieniądze pochodziły z "tworzonego zgodnie z przepisami, funduszu nagród w wysokości 3 proc. środków przeznaczanych na wynagrodzenia".

