Ceny hurtowe paliw na 08.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Rynek wraca do dynamicznych przetasowań w cennikach. Obserwujemy zróżnicowane strategie cenowe głównych graczy, zwłaszcza w świetle uspokojenia sytuacji na globalnych rynkach naftowych. Poniżej prezentujemy dzisiejsze ceny netto dla benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego u poszczególnych dostawców (w złotych na 1000 litrów):

Orlen: Pb95 - 5505 zł/m³, ON - 6950 zł/m³

Pb95 - 5505 zł/m³, ON - 6950 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5506 zł/m³, ON - 6951 zł/m³

Pb95 - 5506 zł/m³, ON - 6951 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5505 zł/m³, ON - 6950 zł/m³

Podsumowując bieżące oferty, najtańszą benzynę Pb95 sprzedaje obecnie BP Europa oraz Orlen, wyceniając ją na 5505 zł za 1000 litrów. Z mianem dostawcy najtańszego oleju napędowego jest dziś podobnie - Orlen i BP ustala bieżącą cenę na 6950 zł za 1000 litrów.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównanie dzisiejszych cenników z poprzednimi notowaniami z 3 kwietnia ukazuje wyraźny rozjazd trendów dla poszczególnych rodzajów paliw. W przypadku diesla zrealizował się scenariusz spadkowy. Najgłębszej obniżki dokonali Orlen i BP, redukując cenę oleju napędowego o 38 zł na 1000 litrów. Niewiele mniejszą korektę zastosowało Aramco ze zniżką rzędu 36 zł na 1000 litrów.

Zupełnie inaczej reaguje hurtowy rynek benzyny. Tutaj największą podwyżkę wprowadziło Aramco, windując cenę Pb95 aż o 57 zł na 1000 litrów. Orlen i BP odpowiedzieli niemal identycznym ruchem, podnosząc stawkę o 55 zł na 1000 litrów.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Zawirowania w hurtowych cennikach mają głębokie fundamenty w światowej geopolityce. Notowania ropy naftowej Brent odnotowały dziś potężny spadek, nurkując aż o 9,25 proc. do poziomu 93,91 USD za baryłkę. To radykalne odwrócenie trendu jest pokłosiem doniesień ze Stanów Zjednoczonych – dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie oddala widmo blokady Cieśniny Ormuz, uspokajając obawy o potężne luki podażowe na globalnym rynku. Równocześnie obserwujemy dalsze umacnianie się polskiego złotego wobec dolara (kurs USD/PLN wyniósł dziś 3,6384).

Taniejąca ropa i silna złotówka stanowią doskonały wektor obniżający koszty operacyjne krajowych rafinerii. Dla branży jest to swoisty bufor ratunkowy, kluczowy dla przetrwania w dobie rygorystycznego pakietu rządowego "Ceny Paliw Niżej" (CPN). Przypomnijmy, że na dzień 8 kwietnia Ministerstwo Energii wyznaczyło maksymalne ceny detaliczne na poziomie 6,21 zł/l dla Pb95 oraz 7,87 zł/l dla ON. Dotychczasowa ekstremalna presja kosztowa zagrażała przekroczeniem tych pułapów i wielomilionowymi karami finansowymi, jednak dzisiejsze tąpnięcie na rynku ropy zdejmuje tę presję, przywracając możliwość generowania minimalnych, opłacalnych marż w hurcie.

Hurtowe zmiany cenników docierają na pylonowe stacje z kilkudniowym opóźnieniem. Mimo lekkich wzrostów notowań benzyny, kluczowym komunikatem pozostaje zdecydowana odwilż na rynku oleju napędowego, który w największym stopniu napędza koszty krajowej logistyki. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.