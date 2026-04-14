Hurtowe ceny paliw 14.04.2026 - potężne cięcia na dieslu, kontra na benzynie

Anna Wojnowska
2026-04-14 8:53

Dzisiejsze notowania przynoszą drastyczne obniżki cen oleju napędowego, a liderami cięć są Orlen i BP Europa. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku benzyny, gdzie obserwujemy zauważalne wzrosty cenników u wszystkich dostawców hurtowych.

i

Ceny hurtowe paliw na 14.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Wtorkowa sesja na polskim rynku hurtowym przynosi wyraźne przetasowania w cennikach po weekendzie. Poniżej prezentujemy dzisiejsze ceny netto (w PLN/m³) dla benzyny Pb95 i Pb98 oraz oleju napędowego u kluczowych dostawców:

  • Orlen: Pb95 - 5408 zł/m³, Pb98 - 5404 zł/m³, ON - 6565 zł/m³
  • Aramco: Pb95 - 5409 zł/m³, Pb98 - 5405 zł/m³, ON - 6564 zł/m³
  • BP Europa: Pb95 - 5408 zł/m³, Pb98 - 5404 zł/m³, ON - 6565 zł/m³

Podsumowując bieżące zestawienie, na dzisiejszej sesji najtańszą benzynę Pb95 oferują ex aequo Orlen i BP Europa, minimalnie wyprzedzając ofertę Aramco o zaledwie 1 zł na metrze sześciennym. Z kolei w kategorii oleju napędowego pozycję lidera zdołało objąć Aramco, sprzedając dziś najtańszego diesla na rynku (6564 zł/m³).

Polecany artykuł:

Rosja przejęła firmę polsko-amerykańsiego giganta. Miliony dolarów płyną na woj…

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analiza dzisiejszych notowań w zestawieniu z poprzednimi cennikami z 11 kwietnia ujawnia dynamiczne i wielokierunkowe zmiany. W przypadku oleju napędowego (ON) rynek ma powody do optymizmu – rafinerie mocno ścięły stawki. Najgłębszej obniżki dokonali wspólnie Orlen i BP Europa, redukując ceny ON aż o 155 zł/m³, co w przeliczeniu detalicznym daje spadek o imponujące 15,5 grosza na litrze. Aramco podążyło tym samym śladem, obniżając cenę o 154 zł/m³.

Zupełnie odwrotny trend dotknął jednak benzynę Pb95. Tutaj wszyscy dostawcy solidarnie podnieśli koszty hurtowe. Największej podwyżki dokonało Aramco, windując cenę o 45 zł/m³ (4,5 grosza na litrze). Orlen i BP Europa podniosły stawki za litr benzyny niewiele mniej, bo o 43 zł/m³. Zmiany dla benzyny premium Pb98 miały charakter czysto kosmetyczny i ograniczyły się do wahań rzędu 1 zł na metrze sześciennym we wszystkich rozpatrywanych hurtowniach.

Polecany artykuł:

Nowe ceny paliw od wtorku 14 kwietnia. Jest obwieszczenie ministra energii
Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obserwowana dziś karuzela cenowa to efekt ścierania się potężnych i rozbieżnych sił makroekonomicznych. Ropa Brent pozostaje niezwykle droga, wyceniana dziś na 98,85 USD za baryłkę. Rynek jest rozdarty: z jednej strony widzimy gwałtowne spadki cen surowca na przestrzeni tygodnia i miesiąca, co jest reakcją na obniżone prognozy popytu ze strony OPEC+, a z drugiej obserwujemy dobowe odbicie o 0,87%, za którym stoi strach inwestorów przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadą Cieśniny Ormuz.

Przed gigantycznymi kosztami importu chroni nas na szczęście fenomenalnie silny polski złoty. Kurs USD/PLN osunął się dziś do poziomu 3,6059. Spadek wartości dolara względem naszej waluty o blisko 4% w perspektywie miesiąca działa niczym gruba tarcza ochronna. To właśnie ona pozwala rafineriom na drastyczne obniżenie kosztów diesla w hurcie. Sprzyjają też deklaracje Ministerstwa Finansów o utrzymaniu po 15 kwietnia działań osłonowych i niższej akcyzy. Analitycy ośrodków badawczych takich jak e-petrol czy BM Reflex prognozują uśrednione ceny na poziomie około 6,05-6,19 zł/l benzyny Pb95 oraz 7,41-7,71 zł/l oleju napędowego. Hurtowe przetasowania potrzebują jednak zawsze kilku dni, by dotrzeć do punktów detalicznych. Dzisiejsze, głębokie obniżki w cennikach hurtowych dają ogromną nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu, o ile narastające napięcia wokół bliskowschodniej podaży ropy nie zrujnują wkrótce wypracowanej przez silnego złotego przewagi.

