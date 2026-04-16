Ceny hurtowe paliw na 16.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowy poranek przynosi powiew optymizmu na polskim rynku paliwowym. Po analizie najnowszych cenników czołowych dostawców obserwujemy solidną, spadkową korektę. Poniżej prezentujemy dzisiejsze stawki netto dla najpopularniejszych paliw:

Orlen: benzyna Pb95 – 5293 zł/m³, Pb98 – 5800 zł/m³, olej napędowy (ONeko) – 6346 zł/m³

benzyna Pb95 – 5293 zł/m³, Pb98 – 5800 zł/m³, olej napędowy (ONeko) – 6346 zł/m³ Aramco: benzyna Pb95 – 5292 zł/m³, Pb98 – 5799 zł/m³, olej napędowy (ON) – 6344 zł/m³

benzyna Pb95 – 5292 zł/m³, Pb98 – 5799 zł/m³, olej napędowy (ON) – 6344 zł/m³ BP Europa: benzyna Pb95 – 5293 zł/m³, Pb98 – 5800 zł/m³, olej napędowy (ON) – 6346 zł/m³

Z dzisiejszego zestawienia jednoznacznie wynika, że najtańszą ofertę na rynku posiada obecnie Aramco, wyprzedzając konkurentów o 1 zł/m³ w przypadku benzyny 95- i 98-oktanowej oraz o 2 zł/m³ w segmencie oleju napędowego.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

W stosunku do wczorajszych notowań na rynku hurtowym zapanował spójny trend zniżkowy. Wszyscy przeanalizowani dostawcy solidarnie obniżyli ceny swoich produktów, kontynuując tym samym serię spadków zapoczątkowaną we wtorek, 14 kwietnia.

W segmencie oleju napędowego obniżka była identyczna u wszystkich gigantów paliwowych i wyniosła dokładnie 52 zł/m³ (co daje ponad 5 groszy taniej na litrze). Nieco inna dynamika charakteryzuje benzynę Pb95. Tutaj największego cięcia dokonało Aramco, obniżając cenę o 39 zł/m³. Z kolei Orlen oraz BP Europa zredukowały swoje cenniki dla Pb95 solidarnie o 36 zł/m³ w relacji do środy.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obserwowane na rynku hurtowym spadki to efekt splotu niezwykle korzystnych czynników makroekonomicznych. Ropa Brent stabilizuje się na poziomie ok. 95 USD za baryłkę, utrzymując zniżkowy trend po ostatniej rynkowej korekcie rzędu 8,5%. Premia za ryzyko wojenne na Bliskim Wschodzie zauważalnie topnieje na skutek optymizmu wokół zaawansowanych amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych. Dodatkowym czynnikiem schładzającym presję popytową na giełdach jest niedawna decyzja kartelu OPEC+ o stopniowym zwiększaniu wydobycia surowca o 206 tysięcy baryłek dziennie.

Z punktu widzenia polskich rafinerii kluczowa pozostaje też świetna kondycja złotego. Kurs pary USD/PLN spadł do poziomu niespełna 3,59 zł, umacniając się w skali miesiąca o 4,2%, co skutecznie amortyzuje wysokie koszty zakupu ropy. Równolegle zapędy do podwyższania marż przez dostawców są tłumione przez rządowy pakiet interwencyjny CPN (Ceny Paliwa Niżej). Utrzymanie 8-procentowego podatku VAT, zminimalizowana akcyza oraz dzienny algorytm cen maksymalnych (wynoszący dziś 6,08 zł za Pb95 i 7,23 zł za ON) efektywnie stabilizują rynek.

Oczywiście, zmiany w cennikach hurtowych przenoszą się na stawki na pylonach z drobnym opóźnieniem operacyjnym. Niemniej jednak, dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla i benzyny jeszcze w tym tygodniu.