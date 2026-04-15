Ceny maksymalne paliw na stacjach od 16.04.2026 zostały ustalone: 95-ka kosztuje 6,08 zł/l, 98-ka 6,61 zł/l, a olej napędowy 7,23 zł/l.

Podane ceny uwzględniają już podatek VAT, co daje pełny obraz kosztu paliwa dla kierowców.

Nowe ceny maksymalne na stacjach. Tyle zapłacimy za paliwo w czwartek [16.04.2026]

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, nowe ceny maksymalne paliw zaczną obowiązywać od czwartku, 16 kwietnia 2026 roku. Stawki zostały ustalone na podstawie ceny za decymetr sześcienny (czyli litr) i powiększone o należny podatek VAT. W praktyce oznacza to, że na pylonach cenowych nie zobaczymy wyższych kwot niż te wskazane przez rząd.

Nowe stawki maksymalne to:

Benzyna bezołowiowa 95: 6,08 zł za litr

Benzyna bezołowiowa 98: 6,61 zł za litr

Olej napędowy (diesel): 7,23 zł za litr

Kradzież roku w Bytomiu. Wyniósł kościelną skarbonę razem ze... stołem

Co w praktyce oznacza wprowadzenie cen maksymalnych dla kierowców?

Co to dla nas, kierowców, oznacza w praktyce? Mówiąc najprościej: żadna stacja benzynowa nie będzie mogła sprzedać nam paliwa drożej, niż wynika to z rządowego rozporządzenia. Jeśli więc limit dla benzyny 95 wynosi 6,08 zł, to jest to absolutny sufit cenowy. Nieprzestrzeganie przepisów grozi karą do miliona złotych.

Stacje wciąż jednak będą mogły ze sobą konkurować, oferując paliwo taniej. Jeśli warunki rynkowe na to pozwolą, nic nie stoi na przeszkodzie, by cena spadła poniżej ustalonego limitu. Nowe ceny paliw mają więc działać jak bezpiecznik, który chroni portfele Polaków w okresach dużej niestabilności na światowych rynkach ropy. Dla kierowców to przede wszystkim gwarancja pewnej przewidywalności i ochrona przed sytuacją, w której ceny z dnia na dzień szybują do nieakceptowalnych poziomów.

