Ceny hurtowe paliw 17.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Zakończenie tygodnia przynosi kierowcom bardzo dobre informacje z krajowych rafinerii. Obserwujemy kontynuację zniżek, które w ostatnich dniach szczególnie mocno uderzają w wycenę oleju napędowego. Sytuacja na rynku pozostaje niezwykle ciekawa z punktu widzenia ostrej konkurencji między czołowymi dostawcami.

Poniżej znajduje się zestawienie dzisiejszych cen netto za 1000 litrów (m³) dla kluczowych paliw:

Orlen: Pb95 kosztuje dziś 5287 zł/m³, Pb98 6247 zł/m³, z kolei za ONeko trzeba zapłacić 6247 zł/m³.

Aramco: Cena hurtowa Pb95 wynosi 5286 zł/m³, 6245 zł/m³ Pb98, a oleju napędowego równe 6245 zł/m³.

BP Europa: Cennik wskazuje 5287 zł/m³ dla benzyny Pb95, 6247 zł/m³ dla Pb98 oraz 6247 zł/m³ dla standardowego diesla.

Podsumowując poranne cenniki, najtańszą ofertę hurtową na rynku prezentuje dziś Aramco. Zarówno w przypadku benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego, ten producent ustalił ceny na minimalnie niższym poziomie od swoich największych rynkowych rywali (różnice rzędu 1-2 zł na metrze sześciennym).

Jeśli chodzi o standardową benzynę 95 mamy dzisiaj do czynienia z cenami dawno niewidzianymi w polskich rafineriach - ostatnio poniżej poziomu 5290 zł/m³ była sprzedawana 12 marca, czyli ponad miesiąc temu. Podobnie wygląda to w przypadku diesla.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsza sesja udowadnia aktywność dostawców i przynosi nam wyraźne cięcia w cennikach u wszystkich głównych graczy na rynku hurtowym. Najbardziej imponujący jest spadek wycen oleju napędowego (ON). Wszyscy hurtownicy – Orlen, Aramco i BP – obniżyli od wczoraj ceny diesla o równo 99 zł/m³, co przekłada się na obniżkę w wysokości niemal 10 groszy na każdym litrze paliwa. Patrząc z szerszej perspektywy zaledwie kilku dni, od 11 kwietnia standardowy olej napędowy staniał u wiodących dostawców już o ponad 470 zł na metrze sześciennym.

Spadki, choć zdecydowanie mniejsze w swej skali, dotknęły również benzyn. Podstawowa benzyna Pb95 staniała symbolicznie – o 6 zł/m³ u każdego z analizowanych operatorów, co stanowi ułamek grosza na litrze. W przypadku benzyny premium Pb98 obniżki sięgnęły 13 zł/m³ na bazach Orlen i BP oraz 14 zł/m³ w hurtowniach Aramco. Oznacza to, że to właśnie saudyjski gigant dokonał dziś relatywnie najgłębszej korekty w dół na całym swoim podstawowym portfolio produktowym.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Trwające, widoczne obniżki w cennikach polskich rafinerii wydają się być pewnym paradoksem w kontekście dość napiętej sytuacji makroekonomicznej. Globalny rynek ropy naftowej znajduje się obecnie w fazie silnych niepokojów geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, obejmujących tarcia na linii USA, Izrael i Iran. Eskalacja ta wywindowała notowania ropy Brent do poziomu 98,76 USD za baryłkę, generując od początku roku (YTD) wzrost wartości surowca o ponad 62%. Potencjalne problemy z tranzytem przez Cieśninę Ormuz oraz symboliczne zwiększenie wydobycia przez OPEC+ (o zaledwie 206 tys. baryłek dziennie) ciągle budują potężną presję kosztową na producentach.

Z punktu widzenia krajowych cenników, absolutnie kluczowym amortyzatorem tego naftowego wstrząsu okazuje się stabilny i mocny polski złoty. Obecnie za dolara amerykańskiego trzeba zapłacić 3,60 PLN, co stanowi blisko 3-procentowe umocnienie złotego tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca. Ta aprecjacja naszej waluty neutralizuje wpływ drogiej, dolarowej ropy na koszty rafinerii, tworząc wręcz margines do cięć w hurcie, które obserwujemy dziś przede wszystkim na rynkowo wrażliwym dieslu.

Zmiany z rynku hurtowego tradycyjnie przekładają się na stawki widoczne na dystrybutorach z kilkudniowym opóźnieniem. Dlatego też dzisiejsze głębokie obniżki w cennikach hurtowych dają mocną i uzasadnioną nadzieję na tańsze tankowanie oleju napędowego jeszcze w tym tygodniu.