Hurtowe ceny paliw 21.04.2026 - ostre cięcia cenników, diesel mocno w dół

Anna Wojnowska
2026-04-21 8:55

Dzisiejsze notowania przynoszą wyraźne obniżki cen w polskich rafineriach, w szczególności oleju napędowego, który tanieje o 15 groszy na litrze. Liderem cenowym rynku jest we wtorek Aramco, oferując najatrakcyjniejsze stawki zarówno za benzynę, jak i diesla.

Autor: Pixabay.com Pistolety do tankowania paliw: czarny diesel oraz zielone Super E10, Super i Super Plus, wskazujące na spadek cen. Szczegółowe informacje o hurtowych cenach paliw na Super Biznes.

Ceny hurtowe paliw na 21.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Po weekendowej stabilizacji, wtorkowa sesja przynosi zdecydowaną ulgę dla odbiorców hurtowych. Wszyscy czołowi dostawcy mocno zrewidowali swoje cenniki w dół. Oto jak kształtują się dzisiejsze ceny netto dla benzyny 95-oktanowej (Pb95), 98-oktanowej (Pb98) oraz oleju napędowego (ON) u kluczowych graczy na rynku:

  • Orlen: Pb95 – 5212 zł/m³, Pb98 – 5723 zł/m³, ON – 5953 zł/m³
  • Aramco: Pb95 – 5210 zł/m³, Pb98 – 5721 zł/m³, ON – 5950 zł/m³
  • BP Europa: Pb95 – 5212 zł/m³, Pb98 – 5723 zł/m³, ON – 5953 zł/m³

Podsumowując dzisiejsze zestawienie, najtaniej paliwa sprzedaje obecnie Aramco. Koncern ten wyprzedza ofertę Orlenu i BP Europy o 2 złote na metrze sześciennym w przypadku benzyny oraz o 3 złote w przypadku oleju napędowego. Co istotne, po raz pierwszy od prawie dwóch miesięcy olej napędowy spadł poniżej poziomu 6 tys. zł za m³ (ostatni taki wynik widzieliśmy na początku marca).

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Zestawienie dzisiejszych wycen z notowaniami z 18 kwietnia ukazuje wyraźny trend spadkowy. Z dzisiejszych przetasowań najbardziej skorzystają odbiorcy oleju napędowego – wszyscy trzej główni dostawcy solidarnie i ostro obniżyli ceny diesla o równe 151 zł/m³ (co daje zniżkę ponad 15 groszy na każdym litrze w hurcie).

Mniejsze, choć wciąż zauważalne korekty dotknęły benzynę. W kategorii Pb95 najgłębszej obniżki dokonało Aramco, tnąc cenę o 41 zł/m³. Z kolei Orlen oraz BP Europa zredukowały swoje cenniki dla popularnej 95-tki o równe 40 zł/m³. Powyższe dane wskazują na szybkie i agresywne reagowanie krajowych graczy na bieżące, sprzyjające impulsy z rynku globalnego.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Globalny rynek naftowy wciąż znajduje się pod wpływem echa gwałtownego konfliktu na Bliskim Wschodzie i problemów z przepustowością cieśniny Ormuz. Choć po zawieszeniu broni z 8 kwietnia ropa spadła na rynkach o 12,5%, baryłka Brent nadal jest droga i kosztuje około 94,70 USD. Wspiera to dzisiejsze 1-procentowe odbicie, które przypomina, że premia za ryzyko geopolityczne wciąż istnieje, a żegluga nie wróciła w pełni do normy.

Przed powrotem drastycznych cen chroni nas jednak silny złoty. Przy kursie USD/PLN na poziomie ok. 3,59, nasza waluta skutecznie amortyzuje dolarowe wyceny surowca. To właśnie mocna złotówka stwarza kluczową przestrzeń do dzisiejszych obniżek w polskim hurcie. Rynkowe spadki zbiegają się w czasie z kolejnym obniżeniem urzędowych cen maksymalnych, narzuconych na dzisiaj w ramach rządowych mechanizmów osłonowych. Olej napędowy, po raz pierwszy od wybuchu kryzysu, potaniał poniżej bariery 7 złotych i kosztuje na pylonach maksymalnie 6,92 zł/l, podczas gdy cena benzyny 95 wynosi maksymalnie równe 6,00 zł.

Trwalsze cięcia u producentów uzależnione są od całkowitego odblokowania szlaków tankowców w Zatoce Perskiej oraz wygaszenia ryzyk wojennych. Pamiętajmy również, że optymistyczne zmiany w hurcie potrzebują z reguły kilku dni, by dotrzeć do dystrybutorów. Mimo to dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

