I Forum Bezpieczeństwa Polski 2026. Nowy plan dla polskiej energetyki

Tania energia i woda. To może zdecydować o konkurencyjności Polski

Wysokie ceny energii coraz mocniej wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki. Dla przemysłu oznaczają wyższe koszty produkcji, słabszą pozycję wobec zagranicznych konkurentów i coraz większą presję, by lokować inwestycje tam, gdzie energia jest tańsza. Dlatego rozmowa o transformacji energetycznej nie może sprowadzać się wyłącznie do pytania o rozwój OZE.

O tym, jak powinien wyglądać polski miks energetyczny, rozmawiali uczestnicy debaty „Bezpieczeństwo energetyczne a odnawialne źródła energii”, która odbyła się podczas I Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 na Uniwersytecie Warszawskim. Wydarzenie zorganizowały Fundacja FAPA oraz Fundacja im. XBW. Partnerem instytucjonalnym forum był Uniwersytet Warszawski, partnerem strategicznym Polska Spółka Gazownictwa, a partnerem wydarzenia Narodowy Bank Polski.

W panelu udział wzięli dr Marek Sawicki, Marszałek Senior Sejmu RP, Michał Szczerba, poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Konrad Wojnarowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Remigiusz Adamiak, Dyrektor Departamentu Strategii PSG oraz Józef Matysiak, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Debatę prowadził Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego „Super Expressu”, szef „Super Biznesu” i superbiz.pl.

Punktem wyjścia była prosta diagnoza: Polska potrzebuje energii tańszej, stabilniejszej i bardziej odpornej na zakłócenia. Sama transformacja nie wystarczy, jeśli nie będzie oznaczała realnego wzmocnienia bezpieczeństwa państwa.

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Biometan może stabilizować system

Jednym z najważniejszych tematów debaty był biogaz i biometan. Uczestnicy wskazywali, że Polska nie powinna ograniczać rozmowy o OZE wyłącznie do fotowoltaiki i wiatraków. Źródła zależne od pogody są potrzebne, ale wymagają stabilizacji. Tu właśnie pojawia się rola biometanu.

Remigiusz Adamiak z Polskiej Spółki Gazownictwa zwracał uwagę, że gaz pozostaje paliwem komplementarnym wobec OZE, a biometan może stać się ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego.

„Fotowoltaika pracuje średnio 1000 godzin rocznie. Biometanownia pracuje nie mniej niż 8000 godzin rocznie” - mówił Remigiusz Adamiak.

Ten argument dobrze pokazuje różnicę między źródłami zależnymi od warunków atmosferycznych a instalacjami, które mogą pracować w sposób bardziej przewidywalny. Adamiak podkreślał także, że biometan ma znaczenie ze względu na rozproszony charakter instalacji. W warunkach napięć międzynarodowych i ryzyk związanych z bezpieczeństwem infrastruktury nie jest to cecha drugorzędna.

Lokalność zamiast jednego modelu energetyki

Silnie wybrzmiał również postulat rozwoju energetyki rozproszonej. Dr Marek Sawicki przekonywał, że każdy polski powiat może w większym stopniu budować własną autonomię energetyczną, opartą na dobrze dobranym miksie lokalnych źródeł.

W jego ocenie Polska przez lata zbyt słabo wykorzystywała potencjał energii z produktów odpadowych, zwłaszcza z rolnictwa i przetwórstwa. Sawicki wskazywał, że małe biogazownie mogą być ważnym elementem lokalnego bezpieczeństwa, a jednocześnie dodatkowym źródłem dochodu dla rolników i przetwórców.

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