„Lokalność ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa”. Prezes KAPE o nowej linii finansowania EBI

Maria Olecha-Lisiecka
Maria Olecha-Lisiecka
2026-04-27 13:17

Termomodernizacja szkół, szpitali powiatowych i ciepłownictwo lokalne - inwestycje z tych trzech obszarów w Polsce powiatowej mają szanse na unijne dofinansowanie. To efekt umowy, jaką NFOŚ podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Linie finansowania mają działać od jesieni. O szczegółach mówił Jacek Kostrzewa, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii w rozmowie z Super Biznesem, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 w Katowicach.

EKG 2026 - Jacek Kostrzewa, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii
  • NFOŚ i EBI podpisały umowę, otwierając drogę do unijnego finansowania termomodernizacji szkół, szpitali i ciepłownictwa lokalnego.
  • Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) oferuje kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania funduszy i realizacji inwestycji.
  • Wzrost zużycia energii w Polsce i nadchodząca rewolucja cyfrowa podkreślają potrzebę efektywnego zarządzania energią.
  • Jakie wyzwania stoją przed Polską w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię i jak lokalne inicjatywy mogą przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego kraju?

W tych wrażliwych obszarach często brakuje nie tylko pieniędzy, ale również wiedzy i kompetencji, jak taki proces optymalnie przeprowadzić - mówi Jacek Kostrzewa, prezes KAPE.

Jak wyjaśnia, spółka, którą kieruje, działa w trzech obszarach: sfera rządowa, jednostki samorządu terytorialnego i firmy prywatne. Pomoc, jaką oferuje KAPE, jest kompleksowa.

Łącznie z pomocą w złożeniu wniosku aplikacji o dotację. Jesteśmy w stanie też np. doradzać miastu aż do poziomu przetargu na wykonawstwo. Od etapu myślenia - biorąc pod uwagę uwarunkowania: demografię, warunki lokalne, technikę - przez przygotowanie, aplikowanie aż do końca.

Jacek Kostrzewa wyjaśnia, że zużycie energii w Polsce wzrosło dwukrotnie, a PKB 15-krotnie.

Nauczyliśmy się w wielu miejscach być nowocześni i zużywać energię w sposób rozsądny, tam gdzie jest potrzebna. Ale to jest niekończąca się opowieść, niekończący się proces. Teraz stajemy w obliczu kolejnej rewolucji technicznej - rewolucji cyfrowej, która będzie potrzebowała coraz więcej zasobów energetycznych - mówi prezes KAPE w rozmowie z Marią Olechą-Lisiecką. - No wiec najprościej jest je uwolnić gdzie indziej, żeby mogły temu służyć, zamiast budować nowe moce. Dlatego a lokalność ma tak ogromne znaczenie, także dla bezpieczeństwa.

Jacek Kostrzewa
Dodajmy, że KAPE to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Działalność firmy opiera się na czterech głównych filarach:

  • kompleksowym i niezależnym doradztwie oraz wykonywaniu audytów w przemyśle, 
  • projektowaniu nowoczesnych budynków i przeprowadzaniu audytów w budownictwie, 
  • szerokim zakresie usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją gospodarki niskoemisyjnej, 
  • międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych, które są wyrazem odpowiedzialności społecznej w biznesie.

EBI
EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY