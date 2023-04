Ile Donald Trump zarobi na swoim procesie? Jego sklep internetowy sprzedaje gadżety

UPC znika z rynku! Co to oznacza dla klientów?

Donald Trump stał się we wtorek pierwszym w historii byłym prezydentem USA, który został formalnie zatrzymany i usłyszał zarzuty karne. Trump nie przyznał się do winy w sprawie postawionych mu 34 zarzutów związanych ze sprawą zapłaty za milczenie aktorce Stormy Daniels. Trump spędził we wtorek około godziny w budynku, gdzie został formalnie zatrzymany, pobrano od niego odciski palców i ujawniono postawione przez wielką ławę przysięgłych zarzuty. Podczas zatrzymania były prezydent nie został zakuty w kajdanki ani nie zrobiono mu zdjęcia.

Jak opisuje Variety, na krótko przed postawieniem Trumpa w stan oskarżenia oficjalny sklep internetowy kampanii byłego prezydenta wystawił na sprzedaż koszulkę za 36 dolarów. Widnieje na niej inscenizowane zdjęcie policyjne byłego prezydenta USA z napisem "Niewinny" oraz "45-47", czyli status 45. prezydenta USA i planach Trumpa na 47. przywódcy kraju. W ubiegłym tygodniu sprzedawał również koszulki z napisem "Stoję za Trumpem", które kosztują około 47 dolarów. Według BBC kampania Trumpa miała zebrać w ciągu pierwszej doby od pojawienia się aktu oskarżenia, ponad 4 miliony dolarów.

How the world reacted to Trump's arrest https://t.co/nbLVncluQ5— BBC News (World) (@BBCWorld) April 5, 2023

Sonda Czy Donald Trump był dobrym prezydentem USA? Tak Nie Nie mam zdania