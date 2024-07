i Autor: Shutterstock

Nowa składka zdrowotna

Ogromny cios dla emerytów! Seniorzy zapłacą aż potrójnie za leczenie?

Sieć huczy od niepokojących doniesień: Dopłacimy dużo więcej do leczenia! Emeryci zapłacą potrójnie! Portale informacyjne obiegają alarmujące informacje: wpływy ze składki zdrowotnej do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia od każdej pensji, emerytury i renty w 2025 roku wzrosną o 20 miliardów złotych, co dotkliwie uderzy w kieszenie wszystkich Polaków. Sprawdziliśmy, o co w tym chodzi.