Ile kosztuje euro, dolar, frank? Polska waluta traci na wartości

Kursy walut 08.02.2023. Osłabienie złotego

Polska waluta wyjątkowo słabo radzi sobie w tym tygodniu. Kurs euro zbliża się do granicy 4,75 zł. Z kolei dolar kosztuje już 4,40 zł. Również osoby, które mają kredyt we franku szwajcarskim mogą mieć powody do obaw, bo kurs znowu zbliża się do 4,80 zł. Rośnie także funt szterling, który kosztuje obecnie 5,33 zł i w ciągu dobry urósł o ok. jeden grosz.

Kursy walut 08.02.2023 FOREX [09:00]

EUR/PLN 4,7421

4,7421 USD/PLN 4,4067

4,4067 CHF/PLN 4,7964

4,7964 GBP/PLN 5,3339

Co wpłynie na kursy walut 08.02.2023?

Dla polskiej waluty najważniejsze będzie dzisiaj ogłoszenie decyzji w sprawie stóp procentowych, oraz komunikat po posiedzeniu RPP. Sporo będzie się działo również w zakresie dolara. Planowane jest kilka wystąpień szefów Fed, m.in. członka zarządu Michaela S. Barra, szefa Fed z Nowego Jorku, a także z Atlanty, i Minneapolis.

